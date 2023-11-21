Kur korumalı mevduatta çözülme sürüyor Kur korumalı mevduatta amaçlandığı üzere kopuşlar arttı. Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış 3 ayda 569 milyar TL'ye ulaştı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin TL tasarruflarının yabancı para karşısındaki değerini korumaya dayalı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) yürürlüğe girmişti.

Daha sonra KKM'nin kapsamı artırıldı. Yurt dışından da katılım aldı.

Amaç döviz karşısında Türk Lirası'nın değerini artırmaktı. KKM'yi devlet destekledi. KKM'ye yatırım yapanların hem yatırımı korundu hem de üç aylık dönemlerde kazanç elde etti.

KKM, uzun dönemde amacına ulaştı ve dövizin artışı önce düşüşe sonra ise yatay seyre döndü.

Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ekonomi politikası değişti ve KKM hesaplarının çözülmesi amacını taşıyan kararlar art arda verildi.

3 ayda 569 milyar TL çıkış yaşandı

KKM büyüklüğü 15 Ağustos’ta 3 trilyon 410 milyar TL ile zirvesine ulaşmıştı. Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış 3 ayda 569 milyar TL'ye ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 10 Kasım haftası itibarıyla KKM toplamı 2 trilyon 838 milyar TL oldu.

Türk Lirası mevduata geçiş

KKM hesaplarından ayrılan yatırımcıların Türk Lirası mevduata geçmesi amaçlanıyor. Bankaların TL mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranlarının yüzde 20 ila yüzde 45 arasında değiştiği görülüyor.