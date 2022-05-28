Kur korumalı mevduatta şirketlerin vergi avantajı resmileşti

Bankacılık Kanunu resmileşti. Böylelikle kredi kuruluşlarının TMSF tarafından sigorta edilmeleri kararlaştırıldı ve kur korumalı mevduatta şirketlere uygulanan vergi avantajı süresi uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edilen “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kredi kuruluşları TMSF tarafından sigorta ediliyor

Kanuna göre; kredi kuruluşları nezdinde resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve katılım fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından sigorta edilecek.

Ticari mevduat sigorta kapsamına dahil edildi

Sigortaya tabi mevduatın kapsamı genişletildi. Daha önce sadece gerçek kişilere ait olan mevduat ve katılım fonu tutarları sigorta kapsamında iken yapılan değişiklik ile resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonu tutarları sigorta kapsamına dahil edildi.

Fonlarının kapsamı ve tutarını TMSF belirleyecek

Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu tarafından belirlenecek. Risk esaslı sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tabi mevduat ve katılım fonunun binde 20’sini aşamayacak.

TMSF bünyesinde yeni daireler ve müdürlükler kurulacak, kurumun idari yapılanmasındaki görev dağılımı yeni kurulacak birimlere göre yeniden düzenlenecek.

TMSF Kurulu, kendisine tahsis edilen kaynakları, devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin Cumhurbaşkanlığı’nca verilen görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde serbestçe kullanacak.

Kur korumalı mevduatta şirketlere uygulanan vergi avantajının süresi uzatıldı

ANKA'nın haberine göre, döviz tevdiat hesaplarını Türk Lirası'na çevirerek kur korumalı mevduata yatıran şirketlere uygulanan vergi avantajının süresi de uzatıldı. Buna göre; mevduatı en az üç ay vade ile değerlendiren şirketlerin dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde ettikleri faiz ve kâr payı ile diğer kazançlarına kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.

Uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda

Cumhurbaşkanı’na bu istisnanın süresini 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022’ye kadar uzatma yetkisi de verildi. Söz konusu istisnalar, 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak.

Belediyelerin ödemedikleri borçları vergi paylarından kesilebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve yerel seçimlerden önce büyükşehir belediyelerine devredilen şehir içi raylı ulaşım sistem ve metro projelerinin borçlarından ödenemeyen tutarlar, belediyelerin aylık vergi tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5’i aşmayacak şekilde kesilecek. Bu tutara yine Cumhurbaşkanı karar verecek, ancak azami yüzde 5 olacak.

Hükümlülerin koronavirüs izin süresi 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı

Açık cezaevinde kalırken koronavirüs tedbirleri kapsamında salıverilen ve izinlerin 31 Mayıs’ta sona erecek olan hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.