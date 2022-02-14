Kur korumalı TL mevduat hesabı 349 milyar liraya ulaştı

11 Şubat 2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutarın 349 milyar liraya yükseldiğini açıklandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Sultanbeyli'de yapılan buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, gerçekleştirdiği sunumda, 11 Şubat 2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutarın 349 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Sultanbeyli'de yapılan buluşma ile devam etti.

"TÜRKİYE'NİN HIZLI TOPARLANMASININ NEDENİ ÜRETİM VE İHRACAT"

Mahmut Gürcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hızlı toparlanmasının nedeninin üretime ve ihracata dayalı ekonomik yapısı olduğunu aktararak, "2020 ilk çeyrekte tüm dünyada ekonomik hayat neredeyse durma nokta geldi. İş yerleri kapandı, tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandı. Türkiye, bu durağanlıktan en hızlı kurtulan ülkelerden biri oldu. 2021 yılı ikinci çeyrekte Türkiye yüzde 21,7, üçüncü çeyrekte ise 7,4 büyüdü." ifadelerini kullandı.

Küresel olarak enflasyonda ciddi bir artış olduğunu bildiren Gürcan, "2020 Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranı yüzde 0,1 olarak açıklanmıştı. Bugün yüzde 7,5 seviyelerine geldiğini görüyoruz. Yine Avrupa bölgesinde enflasyon sıfıra yakın seviyelerden yüzde 5,1 seviyelerine çıktı. Avrupa bölgesinde yüzde 5,1, Birleşik Krallık'ta yüzde 5,4 enflasyon varken politika faizi sıfır. Türkiye'de de enflasyonun altında bir politika faizi uygulanıyor." diye konuştu.





"NİSANDAN İTİBAREN ENFLASYONDA BİR DÜŞÜŞ İVMESİ BEKLENİYOR"

Bakan Yardımcısı Gürcan, salgın sürecinde tedarik zincirinin kırılması, imalat sektörünün yavaşlaması ve enerji krizlerinin yaşanması nedenleriyle tüm dünyada enflasyonist bir ortam oluştuğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya genelinde emtia fiyatlarında çok önemli artışlar meydana geldi. Bu artışlar sanayicimizin üretim maliyetlerini artırdı. 2022 Ocak ayı itibarıyla yüzde 48,7'lik enflasyonumuz var. İnşallah Sayın Bakanımızın söylediği gibi nisan ayından itibaren enflasyonda bir düşüş ivmesi bekleniyor."

"KDV'DE SADELEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK"

Gürcan, KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini anımsatarak, sadeleştirme çalışmalarının devam edeceği bilgisini verdi.





"SİSTEME GÜNLÜK 9 MİLYAR LİRA GİRİŞ OLDU"

Kur korumalı mevduat hesabına ilişkin olarak da yoğun talebin devam ettiğini dile getiren Gürcan, şunları kaydetti.

"Yılbaşından itibaren sisteme günlük ortalama 9 milyar lira giriş oldu. 11 Şubat 2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 349 milyar liraya yükseldi. 169 milyar lira Merkez Bankası destekli, 180 milyar lira ise Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 103 milyar lira tüzel şirketlerden geldi."

"PROJE BANKACILIĞI YAYGINLAŞTI"

Gürcan, yakın zamanda bazı aksiyon adımlarının gerçekleştirileceğini belirterek, "Gelire endeksli senetler ihraç edilecek. Öncelikli sektör kredilendirme programı hayata geçirilecek. Proje bankacılığı yaygınlaştırılacak." diye konuştu.