Kur korumalı vadeli mevduat hesabının işleyişine örnek

Vadeli hesaplar üzerinde işlenecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranının hesaba nasıl yansıtıldığını bir örnekle açıkladık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam duyurmasının ardından doların hızla düşmesini sağlayan dövize endeksli TL mevduat sisteminin nasıl işleyeceği, detaylarıyla bugün açıklandı.

Buna göre; hesaplar 3,6,9 ve 12 ay vadeli açılabilecek.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

MİSAL, 12 AY VADELİ HESAP AÇTINIZ...

Mevduat hesabına örnek vermek gerekirse, bankaya dövize endeksli hesap açıldığını varsayalım.

Bu hesaba 12 ay vadeli 100 bin lira yatırdığımızı düşünelim.

12 aylık hesabın getirisi de 5 bin TL olduğunu düşünürsek; hesabın açıldığı tarihte kura bakılacak ve daha sonra 12 ay sonra yeniden kura bakılacak.

100 bin TL vade sonunda stopaj kesintisi de olmadığı için de mevduat hesabı 105 bin TL olarak ele alınacak.

Aynı anda, 100 bin liranın dövize göre de hesabı yapılacak

HESABIN DÖVİZ GETİRİSİ VAR MI DİYE BAKILACAK

12 ay sonra hesabın döviz olarak getirisi 5 bin TL'nin altında ise hesap sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak ve hesap sahibinin 105 bin TL'si olacak.

Ancak döviz getirisi örneğin 12 ay içinde 10 bin lira olarak gerçekleşmişse, aradaki 5 bin lira, hesap sahibine ödenerek 110 bin lira paraya dönüşmüş olacak.