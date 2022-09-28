Dolar/TL, 18.50'nin üzerini test etti

Dolar/TL güne, 18.5 zirvesine yakın seviyede başladı. Dolar endeksi neredeyse 115 seviyesine ulaşarak Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi bu hafta gördü.

Doların euro, sterlin ve yen gibi başlıca para birimleri dahil neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazancı, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ABD ekonomisi, enerji ihtiyacını kendi sağlaması ve büyüme trendinin AB'ye kıyasla daha iyi bir konumda olmasıyla gelişmiş ülkelerden de pozitif ayrışırken enflasyonu kontrol altına almak için sert faiz artışlarına gidiyor.

Dolardaki değer kazanımının sürmesi bekleniyor

Zirvenin 1980'li yıllarda 164 ile görüldüğü dolar endeksinin ilk etapta en son 2001 krizinde gördüğü 121 seviyesini aşıp aşmayacağı izlenecek. ABD'nin 10 yıllık tahvillerinin 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerine yükselmesi dolara destek sağlarken beklenen kuvvetli faiz artışları nedeniyle dolardaki değer kazanımlarının devam edeceği tahmin ediliyor.

Kayıplar yüzde 20'yi aştı

Küresel sıkı para politikası, AB'de enerji arz sorunları nedeniyle de tetiklenen resesyon endişeleri bir süredir küresel borsalarda ise sert satışlara yol açıyor.S&P endeksinin ardından Dow Jones endeksinde de Ocak ayında görülen zirveden bu yana kaydedilen kayıplar yüzde 20'yi aştı.

İhracatının yarısına yakının AB'ye yapan Türkiye için de Avrupa ekonomisinin talep koşulları piyasada yakından takip edilecek.

Kur yavaş bir yükselişte

TL, eylüldeki ilk faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 3 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 08.34'te 18.4800/18.4890 seviyesindeydi. TL dolar karşısında son bir ayda benzer para birimlerinden daha sınırlı kayıp yaşadı.

TL'de günlük olarak oldukça sınırlı kalan ancak her gün devam eden kayıplar bir aydan uzun süredir devam ediyor.Birikimli olarak bakıldığında ise TL, Nisan sonundan beri yüzde 20, yılbaşından beri yüzde 28,7, son bir yılda ise yüzde 54,7 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

İhracatla düşüş hedefleniyor

TCMB faiz indirimleri ile birlikte önce döviz takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini daha belirleyici konuma getirmişti. Politikalarla net ihracat, istihdam, yatırım odaklı kredilere öncelik verilirken bu sayede kalıcı cari fazlaya ulaşılması ve bu dengenin enflasyonda da kalıcı bir düşüş getireceği öngörülüyor.

"Yılbaşında tüm kesimlerde ciddi artış olacak"

Reuters'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız." dedi.