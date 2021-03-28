Türkiye’de en geç kiraz hasadının yapıldığı Konya’nın Hadim ilçesinde son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü.

Konya’nın Hadim ilçesinde kış aylarında beklenen yağışın olmaması ve önceki yıllar ortalamasının altında kalması nedeniyle endişelenen çiftçiler, mart ayı sonunda yağan yağmur ve kar ile umutlarını artırdı.

İHRACAT YAPAN ÇİFTÇİLER YAĞIŞLARA SEVİNDİ

Ürettiği kirazları Rusya, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ederek geçimini sağlayan çiftçiler, yaşanan kuraklığın ardından gelen yağışların yeni sezona bereket getirmesini diledi.

İLÇEDE YAŞAYANLARIN TEK GEÇİM KAYNAĞI KİRAZCILIK

Kiraz üreticisi Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, ilçede yaşayan birçok insanın tek geçim kaynağının kirazcılık olduğunu söyledi.

Kuraklık endişesi yaşayan kiraz üreticilerinin yüzü yağışlarla güldü VİDEO

<br />

"PENCEREDEN YAĞIŞI GÖZLEDİK"

Haftalar boyu pencereden kar yağışı olup olmadığını gözlediğini belirten Çelik, “Bu bölgenin geçim kaynağı kiraz. Kar yağmadı bu sene kuraklık olacak diye çok korktuk. Az az olsa da biraz umutlandık ama son bir hafta içinde yağan kar bizi çok umutlandırdı. Allah’a şükür kar yağışı çok güzel oldu. Göletlerimiz doldu. Normalde ocak, şubat ve mart aylarında metrelerce kar yağardı. 2-3 metreyi bulurdu ama bu sene toplasan yaklaşık 1 metre civarında yağdı. Ağaçlarımız çiçek açıyordu, üşüyecek diye korktuk ama Allah’a şükür hiçbir şey olmadı. İnşallah daha güzel daha verimli bir yıl geçer.” diye konuştu.