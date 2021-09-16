Kuraklık Kenya'da çiftçileri zora soktu

BM Dünya Gıda Programı, "Kenyalı çiftçiler hayatta kalmak için tüm mallarını satıyor" açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Kenya'da yaşanan kuraklık nedeniyle kırsaldaki çiftçilerin varlıklarını satarak hayatta kalabildiğini açıkladı.

KURAKLIKTAN, KURAK VE YARI KURAK BÖLGELERDE YAŞAYAN HALK DAHA ÇOK ETKİLENDİ

WFP Kenya Direktörü Lauren Landis, kuraklığın kurak ve yarı kurak bölgelerde yaşayan halkın geçim kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

KENYA KIRSALINDAKİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÇİFTÇİ, DAYANMA GÜCÜNÜN SONUNA GELDİ

Koronavirüs salgını, seller ve çekirge salgını nedeniyle ülke ekonomisinin zor günler geçirdiğini hatırlatan Landis, Kenya kırsalındaki küçük ölçekli çiftçilerin dayanma gücünün sonuna geldiğini belirtti.

“HAYATTA KALABİLMEK TÜM MAL VARLIKLARINI SATIYORLAR”

Landis, "Çiftçiler, halihazırda kenarda neyi var neyi yok harcamış durumda ve sadece hayatta kalabilmek günden güne tüm mal varlıklarını satıyor." diye konuştu.

“KURAKLIK YARDIMI HAYAT KURTARICI OLACAK”

WFP Direktörü, gelecek aylarda yapılacak kuraklık yardımının hayat kurtarıcı olacağı uyarısında da bulundu.

HAMİLE VE ÇOCUKLAR KÖTÜ BESLENME İLE KARŞI KARŞIYA

Birleşmiş Milletler verilerine göre, acil gıda ihtiyacı olanların sayısı kuraklıkla şubattan bu yana yüzde 70 artarak 2 milyon 100 bin ulaştı. 523 bin çocuğun yanı sıra 96 bin hamile ve emziren kadının kötü beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğu açıklandı.