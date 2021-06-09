Kuraklık sahada takip ediliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklık kaynaklı olumsuzlukların en aza indirilmesi için sahada faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre, Tarımsal Kuraklık Strateji Eylem Planı ile tüm alanlarda kuraklıkla çalışmalar 18 kurum ve kuruluşla birlikte yürütülüyor.

RAPOR HAZIRLANIYOR

Eylem planı kapsamında, ülke genelinde meteorolojik veriler, sulama amaçlı baraj ve gölet havza bazlı doluluk oranları, 81 ilde hububat ekim alanları ve hububatın fenolojik gözlemleri bütün olarak değerlendirilerek, her ay için değerlendirme raporu oluşturuluyor.

YAĞIŞLAR AZALDI

Ülke genelinde 1 Ekim 2020-31 Mayıs 2021 döneminde yağışlar normaline göre, yüzde 27 azaldı, bu azalma, Marmara Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde görüldü. Bölgesel olarak en fazla azalma yüzde 37,9 ile Güneydoğu Anadolu ve yüzde 35,6 ile İç Anadolu'da kaydedildi.

Antalya, Konya Kapalı, Doğu Akdeniz, Seyhan, Ceyhan, Fırat-Dicle ve Doğu Karadeniz havzaları dışındaki tüm su havzalarında yağışlar normallerine göre azaldı.

SICAKLIK BUHARLAŞMAYI ARTIRDI

Sıcaklıkların da yüksek olması hem arazi hem de barajlarda buharlaşmayı artırarak kuraklığın daha da tetiklenmesine, suyun depolamalarda azalmasına sebep oldu. Yağışların tarımsal üretim açısından yetersiz olması nedeniyle rekolte düşüşleri bekleniyor.

SİGORTA YAPTIRAN ÇİFTÇİLERE ÖDEME YAPILACAK

Özellikle bu yıl, köy bazlı kuraklık verim sigortası hizmete alınırken kuru tarım alanlarında, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek ürünleri kuraklık, don, sıcak, rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları TARSİM tarafından teminat altına alındı. Bu kapsamda, kuraklıktan olumsuz etkilenen ve sigorta yaptıran çiftçilere ödemede bulunulacak.

KURAKLIĞA DAYANIKLI ÇEŞİTLER YAYGINLAŞTIRILIYOR

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile 400 ayrı proje destekleniyor. Çeltik üretiminde damlama sulama ile sulanması planlanan projelere de öncelik tanınırken mercimek, nohut ve tritikale gibi kuru tarım yapılan ürünlere yönelik teklif edilen projeler kabul edilerek hayata geçirildi.

KURAKLIKTAN ETKİLENENLERE DOĞRUDAN ÖDEME ORANI ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, kuraklıktan etkilenen çiftçilere yönelik destek paketine göre de kuraklık sigortasında TARSİM devlet desteği gelecek yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranı yüzde 80'e çıkarılacak. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. Mazot-gübre, sertifikalı tohum kullanım desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.