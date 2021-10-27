Küresel çapta 1.485 kuruluş fosil yakıt varlığını elden çıkarıyor

İklim krizinin tetikleyicisi olarak görülen fosil yakıtlara yatırım yapılmasının etik olmayacağı düşüncesi taşıyan 1.485 kuruluş fosil yakıt varlığını elden çıkarmayı başladı.

Yatırım fonlarını fosil yakıtlardan çıkış ve iklime duyarlı alanlara yönlendirmek amacıyla kurulmuş "DivestInvest" küresel ağı tarafından yayınlanan "Yatırma/Elden Çıkarma" başlıklı rapor yayınlandı.

Rapora göre dünya çapında 1.485 kuruluş, yönetimlerindeki 39 trilyon 200 milyar dolarlık varlığı temsil eden en az bir fosil yakıt türünü elden çıkarma taahhüdünde bulundu. Fosil yakıtlardan çıkış hareketine ABD ve Çin başta olmak üzere çeşitli ülkelerden birçok kuruluş gönüllü katılım gösteriyor.

72 İNANÇ KURULUŞU DA FOSİL YAKIT VARLIKLARINI ELDEN ÇIKARACAK

Ayrıca, yönetimi altında 4 milyar 200 milyon dolardan fazla birleşik varlığa sahip 72 inanç kuruluşu da fosil yakıt varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı.

ARTIK FOSİL YAKITLARA YATIRIM YAPMAK ETİK DEĞİL ALGISI DOĞUYOR

Rapora göre, fosil yakıtlardan çıkış hareketindeki ivme, fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam etmenin etik ve finansal olarak kabul edilemez olduğuna yönelik genel kabul olduğunu gösteriyor.

KÖMÜR, PETROL VE DOĞALGAZ VARLIKLARINI ELDEN ÇIKARTIYORLAR

Fosil yakıtlardan çıkış hareketine dahil olan kuruluşlar, kurumsal yatırımcılar ve diğer finansal aktörlere kömür, petrol ve doğalgaz varlıklarını elden çıkarma, bu kaynaklara yönelik finansmanı durdurma, varlıklarının en az yüzde 5'ini iklim çözümlerine ayırma ve 2050'ye kadar net sıfır emisyonuna ulaşmak için planlar oluşturma çağrısında bulundu.