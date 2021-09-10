Küresel deniz üstü rüzgar kurulu gücü 35,5 gigavata çıktı

Dünyadaki iklim krizini aşmak için enerji kaynaklarını fosilden yenilenebilir kaynaklara yönlendirirken deniz üstü rüzgar kurulumlarında artış yaşanıyor.

Küresel deniz üstü (offshore) kapasitesi, geçen yıl sonunda 6,1 gigavat artışla toplam 35,5 gigavata ulaştı.

KÜRESEL ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 5'İ DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALLERİNDEN

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından yayınlanan "Deniz üstü Rüzgar Raporu 2021" başlıklı rapora göre, küresel elektrik üretiminin yüzde 5'i deniz üstü rüzgar santrallerinden karşılandı.

2019'da başlayan ve etkisi halen devam eden koronavirüs salgınına rağmen deniz üstü rüzgar enerjisi sektörü, 2020'de en iyi ikinci yılını yaşadı.

2025'TE TOPLAM ELEKTRİK KURULU GÜCÜNDEKİ DENİZ ÜSTÜ PAYI YÜZDE 20 OLACAK

Deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi 2025'te yıllık 20 gigavat artış oranını aşacak. Aynı dönemde deniz üstü rüzgar enerjisinin, toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 6,5'ten yüzde 20'ye yükselecek.

Asya pazarı, ağırlıklı olarak ekipman üretimi ve kurulu güçte öncü olurken, bunu Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri takip etti.

Kurulu deniz üstü rüzgar gücü 2020 sonunda 6,1 gigavat artışla 35,5 gigavata yükseldi.

“SALGIN ŞARTLARINA RAĞMEN BİR BAŞARI”

Raporda değerlendirmelerine yer verilen GWEC Yönetim Kurulu Üyesi Alastair Dutton, 2020 sonunda dünya genelindeki deniz üstü rüzgar kapasitesinin 35 gigavata ulaşmasının salgın şartlarına rağmen bir başarı olduğunu ifade etti.