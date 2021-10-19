Küresel ekonominin artık 'tedarik zincirindeki kaos' gibi yeni bir sorunu var

Küresel ekonominin artık 'tedarik zincirindeki kaos' gibi yeni bir sorunu var

Küresel ekonomi, koronavirüs salgınından çıkarken, devam eden tedarik zinciri sıkıntıları ve artan ham madde fiyatları büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Dünya koronavirüs salgınının etkilerini atlatmaya çalışırken, küresel ekonomi yeni bir sorunla karşı karşıya. İngiltere'deki tedarik krizinin domino etkisi göstermesi ile büyüyen küresel tedarik zinciri baskıları tüm ülkeleri etkisi altına almaya başladı.

Artan ham madde fiyatlarından çip gibi bileşenlerin eksikliğine, limanlardaki yoğunluklardan, tır şoförü yetersizliğine kadar tedarik zincirindeki sıkıntılar küresel ekonomiyi tehdit ediyor.

KORONAVİRÜSTE NORMALLEŞME BAŞLAYINCA TEDARİK ZİNCİRİ ARTAN TALEBE KARŞI ZAYIF KALDI

Geçen yıl koronavirüs salgını ve uygulanan karantina önlemleri nedeniyle kesintiye uğrayan tedarik zinciri, aşılamanın artması ve önlemlerin gevşetilmesiyle hızla artan taleple karşı karşıya kalırken, büyük bir toparlanma mücadelesi veriyor.

Küresel tedarik zinciri, ürünün üretim aşamasından tüketiciye ulaşana kadarki süreci kapsıyor ve bu süreçteki operasyon ağını ifade ediyor. Zincirdeki halkalar, bileşenlerin imalatı, iş gücü arzı ve malların lojistiğini içeriyor.

Küresel tedarik zinciri birçok nedenden dolayı sıkıntı yaşarken, uzmanlar en büyük sıkıntının devam eden koronavirüs salgını olduğunu belirtiyor.

TEDARİK SORUNU BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar Çin, ABD ve Avrupa'da ekonomik faaliyeti yavaşlatıyor.

Çin'de yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,9 büyüyen ekonominin üçüncü çeyrekte ivmesini kaybederek yüzde 4,9 büyüdüğü dikkati çekiyor.

Küresel ekonominin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 6'dan 5,9'a düşüren ve 2022'ye ilişkin büyüme beklentisini ise yüzde 4,9 olarak koruyan Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin büyüme tahmininde yapılan aşağı yönlü revizyonun gelişmiş ekonomilerde arz kesintileri kaynaklı düşüşü, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyük ölçüde kötüleşen salgın dinamiklerini yansıttığına işaret ediyor.

ENERJİ KRİZİ ZARARLARA NEDEN OLUYOR

Özellikle Avrupa'da derinleşen enerji krizi, trenle mal taşımaktan seralarda sebze yetiştirmeye kadar her alanda ciddi zararlara ve bazı şaşırtıcı oynaklıklara sebep oluyor.

Hükümetler, enerji perakendecilerini ve önemli karbondioksit kaynaklarını sarsan yüksek gaz ve elektrik fiyatlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Enerji sıkıntısı Avrupa'nın yanı sıra Çin ve Hindistan'ı da vururken bu ülkelerde elektrik kesintilerine neden oluyor.

Dünya genelinde gıda üretimi alanındaki endişeler de artıyor. Pahalı enerji kaynakları nedeniyle gübre fabrikalarının uzun süreli kapatılabileceğine dair uyarılar dillendirilirken, gelecekte tahıl arzına ilişkin endişeler de artıyor.

"ZİNCİRİN HER HALKASINDA DARBOĞAZLAR VAR"

Moody's Analytics Kıdemli Ekonomisti Tim Uy, mevcut tedarik zinciri aksaklıklarının devam edeceğini düşündüğünü söylüyor.

Uy, "Nakliye, limanlar, kamyonlar, demir yolu, hava yolu veya depolar olsun, zincirin her halkasında, bazı yerlerde teslimat sürelerinin tarihi seviyelerde gecikmelerine yol açan darboğazlar var." dedi.

Bu durumun sayısız nedeni olduğuna işaret eden tır ve kamyon şoförü sıkıntısı, dünya çapında farklı ülkelerin asimetrik olarak yeniden açılmasıyla ilgili sorunlar ve yüksek enerji fiyatlarının bu nedenlerden bazıları olduğunu aktardı.

"BİRÇOK ÜLKE AKSAMALARIN DAHA DA KÖTÜLEŞTİĞİNİ GÖRÜYOR VE BUNA GÖRE HAREKET EDİYOR"

Uy, şunları kaydetti: "Küresel tedarik zinciri aksamalarının en erken 2023 yılına kadar tamamen düzelmesi pek olası değil. Birçok ülke aksamaların daha da kötüleştiğini görüyor ve buna göre hareket ediyor. Örneğin Beyaz Saray, Los Angeles ve Long Beach'teki liman tıkanıklığını gidermek için özel şirketlerle birlikte çalışıyor, Birleşik Krallık hükümeti tır şoförü eksikliğini azaltmak için daha fazla sürücü istihdam için harekete geçiyor. Ancak bu önlemlerin meyve vermesi biraz zaman alacak."