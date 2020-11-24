Küresel ham çelik üretimi ekimde arttı

Küresel ham çelik üretimi, ekim ayında 161 milyon 890 bin ton oldu. Türkiye'de ham çelik üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 3 milyon 200 bin tona yükseldi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ekim ayı küresel ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ekim ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 artarak 161 milyon 890 bin ton oldu.

ÇİN'DE ÜRETİM ARTTI, JAPONYA'DA GERİLEDİ

Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 12,7 artarak 92 milyon 200 bin tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 11,7 düşerek 7 milyon 200 bin tona geriledi.

Yine aynı dönemde Avrupa Birliği’nin (AB) üretimi yüzde 5,6 düşerek 12 milyon 610 bin tona, ABD’nin üretimi yüzde 15,3 gerileyerek 6 milyon 140 bine indi.

TÜRKİYE'NİN HAM ÇELİK ÜRETİMİ EKİMDE YÜZDE 19,4 YÜKSELDİ

Birlik verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi de ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 3 milyon 200 bin tona yükseldi. Brezilya'nın üretimi yüzde 3,5 artarak 2 milyon 780 bin tona, Rusya’da üretim yüzde 4,3 yükselerek 6 milyon 50 bin tona ulaştı.

WorldSteel, açıklamasında, ekim ayına ait üretim verilerinin çoğunun kasım ayında revize edilmesinin beklendiği belirtildi.

YIL GENELİNDE DÜŞÜŞ VAR

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşerek 1 milyar 511 milyon 43 bin tona geriledi.