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Küresel hava kargo talebi arttı

Küresel hava kargo talebi arttı IATA verilerine göre, küresel hava kargo talebi eylül ayında, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1,9 artış yaşadı. Talepteki artış sektöre heyecan veriyor olsa da koronavirüs öncesinin hala gerisinde.