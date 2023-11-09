Küresel hava kargo talebi arttı

Koronavirüs, havacılık sektörünü gerilettiği gibi hava kargoyu da olumsuz etkilemişti.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), eylül ayına ilişkin küresel toplam kargo talebi istatistiklerini içeren piyasa analizini açıkladı.
Buna göre, eylülde ılımlı büyümesini sürdüren kargo ton-kilometre cinsinden ölçülen küresel talep, aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.
Hava kargoda yaşanan talep yükseldi ama yine de koronavirüs salgını öncesi seviyenin yüzde 1,3 altında kaldı.
Kargo trafiği düştü
Eylülde talepteki büyümeye karşın kargo trafiği aylık bazda yüzde 0,6 düştü.
Hızla artmaya devam eden kargo kapasitesi, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 yükseldi.
Böylelikle kargo kapasitesinde üst üste üçüncü ayda çift haneli artış görüldü.
Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu talepte başı çekti
Söz konusu artışta, özellikle Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki hava yollarının uluslararası kargo kapasitesindeki yükselme etkili oldu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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