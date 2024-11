Küresel havacılık sektörü Antalya'da buluşacak

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası "AI In The Sky" etkinliğinin 12-14 Kasım'da Antalya'da düzenleneceğini belirterek, "Kişiselleştirilmiş yapay zeka çözümlerinin entegrasyonunu ve havacılık ekosistemindeki diğer yenilikçi modelleri inceleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yapay zeka teknolojilerinin havacılık sektöründeki etkilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen AI In The Sky: A Unified Approach with ICAO (Gökyüzünde Yapay Zeka: ICAO ile Birleşik Bir Yaklaşım) etkinliğinin 12-14 Kasım'da Antalya’da yapılacağını bildirdi.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Etkinliğin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşeceğini ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Veri güvenliği, karar alma süreçlerinde yapay zeka kullanımı ve küresel düzenlemelere duyulan ihtiyaç gibi konulara ışık tutacağımız bir etkinlik olacak. Kişiselleştirilmiş yapay zeka çözümlerinin entegrasyonunu ve havacılık ekosistemindeki diğer yenilikçi modelleri inceleyeceğiz. Yolcu ve kargo uçuşlarından siber güvenliğe, yazılım geliştirmeden çevresel sürdürülebilirliğe kadar geniş yelpazede konular masaya yatırılacak. Amacımız, bu teknolojilerin tüm dünyada emniyetli bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak.

KÜRESEL AKTÖRLERİ BİR ARAYA GETİRECEK

Uraloğlu, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar'ın da katılacağı etkinliğin, küresel ölçekte düzenleyici kuruluşlar ve sektörün lider firmalarını bir araya getireceğine işaret ederek, Türkiye'nin öncülüğünde ICAO ile işbirliği yaparak, yapay zekanın havacılıkta güvenli ve etkili kullanımını sağlamak üzere küresel düzenleyici çerçeve oluşturduklarını kaydetti.

Bu çerçevenin havacılık sektöründe sürdürülebilir büyümenin önünü açacağını ve Türkiye'nin bu alandaki liderliğini pekiştireceğini vurgulayan Uraloğlu, etkinlikte düzenlenecek panel ve çalıştaylarda, yapay zekanın havacılık sektöründeki mevcut ve gelecekteki uygulamalarının kapsamlı şekilde ele alınacağının altını çizdi.

YAPAY ZEKANIN HAVACILIKTAKİ ROLÜ KONUŞACAK

Uraloğlu, yapay zeka ve büyük veri çözümlerinin sektördeki rolü, operasyonel verimliliğin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması gibi kritik konular üzerine yoğunlaşacaklarına dikkati çekerek, aynı zamanda bu teknolojilerin politika geliştirme ve düzenleme süreçlerindeki rolünü de tartışacaklarını belirtti.

ETKİNLİK, YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİ DESTEKLEYECEK

Etkinliğin havacılık sektöründe yenilikçi çözümleri destekleyecek platform sunacağına işaret eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi: