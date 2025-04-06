İran'da aşırı muhafazakar gazete Trump'ı suikastle tehdit etti

AA

Aşırı muhafazakar Hüseyin Şeriatmedari'nin yönetimindeki devlete bağlı yayın yapan Keyhan gazetesi, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı..

Gazete, dün ABD Başkanı Trump'ın birçok ülkeyi tehdit ettiğini ele aldığı bir yazıda, Trump'ın "Süleymani'nin intikamı için bu günlerde boş kafasına bir mermi yiyeceğini" yazdı.

ÜLKEDE FARKLI KESİMLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

İsrail yanlısı çizgisiyle bilinen Amerikan Fox News televizyonu da Keyhan gazetesinin yazısını haberleştirerek, "Trump'ın kendisini tehdit eden İran ile müzakerelere izin vermemesi gerektiğini" belirtti.

Söz konusu yazı ülkede farklı kesimlerin tepkisini çekerken Kültür ve İslami İrşad Bakanlığına bağlı İran Basın Denetleme Kurulu, gazeteye söz konusu yazıdan dolayı uyarı verdi.

BASIN DENETLEME KURULU'NDAN UYARI

İran'ın güvenliği, onuru ve çıkarlarına aykırı içeriklerin yayınlanmasının yasak olduğunu belirten Basın Denetleme Kurulu, ülke yönetiminin Süleymani suikastına ilişkin tutumunun dönemin ABD Başkanı (Trump) dahil faillerin uluslararası mahkemede yargılanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.