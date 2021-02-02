Küresel iş seyahati harcamalarının artması bekleniyor

Koronavirüs salgını ortaya çıktığında ilk olarak seyahatler kısıtlanmış, rezervasyonlar iptal edilmişti. Bu nedenle 2020'de iş seyahati ile koordineli birçok alanda ekonomik daralma yaşandı.

Konaklamadan kongre salonlarına, hava yolu şirketlerinden bilet satış noktalarına kadar birçok alanda tekrar iş seyahatlerinin başlayacağı bir ortam için sektör ve kurumlar beklenti içinde.

2021'DE İŞ SEYAHATLERİNİN YÜZDE 21 ARTMASI BEKLENİYOR

Küresel İş Seyahatleri Birliği (Global Business Travel Association-GBTA), iş seyahati harcamalarının koronavirüs aşılama oranının artması ve tüketici güveninin geri dönmesiyle 2021'de yüzde 21 artmasının beklendiğini bildirdi.

HEDEF, AŞININ KÜRESEL OLARAK ARTMASIYLA ORANTILI

GBTA, iş seyahati sektörüne ilişkin görünüm raporunu açıkladı. Raporda, “Aşılama oranının küresel olarak atması ve tüketici güveninin geri dönmesiyle bu artışın (yüzde 21) büyük kısmının 2021'in sonunda oluşması bekleniyor.” denildi.

"KORONAVİRÜS ÖNCESİNE 2025'TE GELİNECEK"

İş seyahati pazarı son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyürken, koronavirüs salgını ve bununla gelen seyahat yasaklarıyla birlikte büyük kayıplar yaşadı. Birçok konferans iptal edilerek çevrim içi ortama taşındı. Raporda, iş seyahati harcamaların 2025’e kadar koronavirüs öncesi seviyelere geri döneceği tahmininde bulunuldu.