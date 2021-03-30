Küresel ısınmanın maliyeti 2075'e kadar yılda 30 trilyon doları bulabilir

Küresel ısınmanın maliyeti 2075'e kadar yılda 30 trilyon doları bulabilir

Uluslararası ekonomistler iklim değişikliği nedeniyle 2025'e kadar yılda 1 trilyon 700 milyar dolar, 2075'e kadar ise yılda 30 trilyon dolar ekonomik zarar oluşabileceği dile getirdi.

İklim değişikliği, yerküre ve üzerinde yaşayan canlıların hayatının sağlıklı olarak devam etmesi için çok büyük önem taşıyor. Dünya iklim değişikliği ile mücadele ederken hedefine sıfır emisyonu sağlamayı koydu.

New York Üniversitesi Politika Enstitüsü tarafından farklı ülkelerde yaşayan ve iklim değişikliği alanında uzman 738 ekonomistle yapılan anketin sonuçları, "İklim Değişikliğinde Ekonomik Fikir Birliği" başlıklı çalışmayla açıklandı.

Buna göre, ekonomistlerin iklim değişikliğinin maliyetlerine ilişkin endişeleri 2015'te gerçekleştirilen son anketten sonra artış gösterdi.

EMİSYONLARI AZALTMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ

Ankete katılan ekonomistler, yaklaşık yüzde 74'ü emisyonları azaltmak için acil ve etkili şekilde harekete geçmenin gerekli olduğunu ifade etti. Ekonomistlerin yüzde 89'u iklim değişikliğinin ülkeler arasındaki gelir eşitsizliğini şiddetlendireceğini kaydederken, yüzde 70'i ülkeler içindeki eşitsizliğin gezegenin ısınmasıyla artacağını belirtti.

Katılımcıların yüzde 76'sı iklim değişikliğinin, ekonomik zararının yanı sıra küresel ekonominin büyüme oranını da negatif yönde etkileyeceğini öngördü.

ÖNGÖRÜLEN EKONOMİK ZARAR 2025'E KADAR YILDA 1 TRİLYON 7 MİLYAR DOLAR

Ekonomistler, iklim değişikliği nedeniyle oluşacağı öngörülen ekonomik zararın 2025'e kadar yılda 1 trilyon 7 milyar dolara, 2075'e kadar ise yılda yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşacağı konusunda görüş birliğine vardı.

NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNİN MALİYETİ

Öte yandan, araştırmaya katılan ekonomistlerin yaklaşık yüzde 70'i yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmanın getirdiği faydaların, bu hedefe ulaşmak için gerekli maliyetten daha fazla olacağını vurguladı.