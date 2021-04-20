Küresel karbon emisyonları bu yıl ikinci büyük artışını yaşayacak

Koronavirüs salgını nedeni ile üretim durma noktasına gelmişti. Toparlanmanın başlaması ile birlikte ertelenmiş projeler ve arz fazlasına yetişebilmek için yapılacak faaliyetler emisyonları artıracak.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Küresel Enerji Değerlendirmesi 2021 raporuna göre, küresel emisyonlar bu yıl yüzde 5 artışla 33 milyar tona ulaşacak.

Bu yıl küresel karbon emisyonları, tarihteki en büyük ikinci yükselişi kaydederek 1 milyar 500 milyon ton artacak. Bu artış, ayrıca 2010'dan beri küresel emisyonlarda görülen en büyük yıllık artış olarak kayıtlara geçecek.

EMİSYONLARDA REKOR DÜŞÜŞ, ÇARKLAR İŞLEYİNCE TERSİNE DÖNECEK

Emisyonlardaki artış koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de karbon emisyonlarında görülen yüzde 6'lık rekor düşüşün büyük bir kısmını tersine çevirecek.

Artışta ekonomik toparlanmaya bağlı olarak enerji talebinde beklenen yüzde 4,6'lık büyüme, kömür ve doğalgaz tüketiminin 2019'daki seviyelerinin üzerine çıkması etkili olacak.

KÖMÜR KULLANIMINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ ASYA

Küresel kömür talebi bu yıl gelişen ülkelerin etkisiyle yüzde 4,5 artarken, bu büyümenin yüzde 80'inden fazlası Çin başta olmak üzere Asya'da görülecek.

ABD ve Avrupa'daki kömür kullanımında artış görülmesine rağmen, talep salgın öncesi dönemin altında kalacak.

EMİSYONLAR DÜŞÜRÜLMEZSE DAHA BÜYÜK BİR KRİZ KAPIDA

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, küresel karbon emisyonlarının elektrik sektöründe kömür kullanımının artmasına yönelik olarak, "Bu, Kovid-19 salgının yarattığı etkilerden ekonomik olarak toparlanmanın sürdürülebilir olmaktan başka her şey olduğuna dair korkunç bir uyarı." ifadesini kullandı.