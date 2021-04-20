Küresel LNG kapasitesi ABD kaynaklı büyüyecek

Dünyada bu yıl sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretindeki büyümenin itici gücünün Asya bölgesi olması beklenirken, ABD LNG kapasitesinin en fazla artışın görüldüğü ülke olacak.

IEA Kıdemli Doğalgaz Analisti Jean-Baptiste Dubreuil, "Ekonomik koşulların normale dönmesiyle Asya'nın küresel gaz talebi ve LNG ticaretindeki büyümede itici güç olacağını öngörüyoruz. Asya Pasifik bölgesinde LNG ithalatının yüzde 7 artmasını bekliyoruz." dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın Doğalgaz Piyasası raporuna göre, küresel doğal gaz talebi bu yıl yüzde 3,2 (125 milyar metreküp) artacak ve geçen yıl salgını önlemek amacıyla uygulanan kısıtlamalar sonucu doğalgaz talebinde görülen düşüşü dengeleyecek.

BÜYÜMENİN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ SEKTÖR

Doğalgaz talebindeki büyümenin itici gücü Asya ülkeleri olması beklenirken, sanayi sektöründeki doğalgaz tüketimi makroekonomideki toparlanmayla bu yıl yüzde 5,4 ile en fazla büyümenin görüldüğü sektör olacak.

Salgın nedeniyle düşen elektrik talebi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artmasıyla elektrik üretim sektörü, doğalgaz talebi açısından en fazla kırılganlığın görüldüğü sektör olarak kalmaya devam edecek. Elektrik üretim sektörünün doğalgaz talebi geçen yılki yüzde 2,1 seviyesindeki düşüşün ardından, bu yıl yüzde 1,2 büyüme kaydedecek.

ELEKTRİK ÜRETİM SEKTÖRÜ GAZ TALEBİNİN YÜZDE 40'INI OLUŞTURUYOR

Uzmanlara göre, küresel doğalgaz talebinde elektrik üretim sektörü belirleyici bir rol oynarken, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticareti bu yıl yüzde 4 artacak.

Geçen yıl düşük seyreden elektrik talebinin doğalgaz talebini etkilediğini dile getiren Dubreuil, "Bu yıl elektrik üretim sektöründe doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 1,5 artacağını öngörüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha rekabetçi hale gelmesi ve daha ucuz fosil yakıtlar, elektrik üretiminde doğalgazın rekabet gücünü azaltıyor." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN GAZ TALEBİ BÜYÜDÜ

Türkiye'nin gaz talebine ilişkin öngörülerini de paylaşan Molnar, geçen yıl Türkiye'de elektrik santrallerindeki gaz tüketiminin Avrupa'daki büyümenin itici gücü olduğunu aktardı.

Molnar, geçen yıl doğalgazdan elektrik üretiminin Türkiye'de bir önceki yıla göre yüzde 20 arttığını belirterek, "Bu artışta, hidroelektrik üretiminin azalması etkili oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde ise doğalgazdan elektrik üretimi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 50 artmış durumda." diye konuştu.

Türkiye'nin gaz talebindeki artış açısından parlak ülkelerden biri olduğunu aktaran Molnar, geçen yıl salgına rağmen sanayideki doğalgaz tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 2, meskenlerdeki tüketimin ise yüzde 5 büyüdüğünü sözlerine ekledi.