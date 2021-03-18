Küresel pay piyasaları pozitif seyirde

Fed, dün akşam beklentiler doğrultusunda faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmemesi ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2021 için yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e, enflasyon tahmini de yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e revize edildi.

Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi ise 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1 seviyesinde kalmaya devam etti. Ancak 2022 ve 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısının artması dikkati çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik faaliyetin normale dönmeye devam etmesiyle harcamalarda hızlı bir toparlanma olması halinde ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki tek seferlik artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkilerinin muhtemel olduğunu ifade etti.

ABD BORSALARI DEĞER KAZANDI

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,58 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artarak rekorlarına devam ederken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,40 değer kazandı.

Avrupa borsaları ise dün Fed öncesinde karışık bir seyir izledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükseldi.

Avrupa Birliği'nde (AB) aşılama ve aşıların geçerliliği konusundaki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün BoE'nin faiz kararının takip edileceğini söyledi.

ASYA BORSALARI DEĞERLENDİ

Bugün Asya borsalarında Fed sonrası pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

KÜRESEL PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı dış ticaret dengesi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi