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    Küresel petrol ve altın fiyatları yatay

    ABD Hazine Bakanı Yellen'ın, açıklamaları ardından, dolar güç kazandı. Bu da emtia fiyatlarının yatay seyrine yol açtı.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 18:09
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    Küresel petrol ve altın fiyatları yatay

    Koronavirüs salgınını olumsuz etkilediği küresel piyasalarda ham madde sıkıntısı emtia fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

    ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ABD ekonomisinin yüksek yardımlar ve harcamalar nedeniyle aşırı ısınmasını önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söylemesinin ardından doların güç kazanmasıyla 1,780 dolara gerileyen bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

    PETROL VARİL FİYATI 69-70 DOLAR ARALIĞINDA

    Buna karşılık, özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları 30 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 7 milyon 690 bin varil azalması ve başta ABD ve Birleşik krallık olmak üzere birçok ülkede toparlanmaya işaret eden veriler sonrası 69-70 dolar aralığına yükselen Brent petrolün varil fiyatı da bu düzeylerde yatay işlem görüyor.

    Küresel petrol ve altın fiyatları yatay #1

    SPOT İŞLEMLERDE EMTİA FİYATLARI

    Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0,27 artışla 69,68 dolar, Batı Teksas yüzde 0,36 artışla 66,49 dolar, altın yüzde 0,07 artışla 1.780,21 dolar, gümüş yüzde 0,62 düşüşle 26,35 dolar, bakır yüzde 1,44 artışla 9 bin 950 dolar, platin yüzde 1,56 düşüşle 1.221,28 dolar, paladyum yüzde 0,51 düşüşle 2.970,23 dolar düzeyindeydi.

    Küresel petrol ve altın fiyatları yatay #2

    İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    İç piyasada, gram altın 478 liraya, çeyrek altın 790 liraya, Cumhuriyet altını da 3 bin 144 liraya yükseldi.

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