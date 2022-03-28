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    Küresel piyasalarda buğday ve mısır fiyatları geriledi

    Hububat borsasında Rusya-Ukrayna savaşının ve olumsuz hava şartlarının etkisiyle artan fiyatlar, küresel ekonomiye paralel olarak düşme eğilimine girdi.
    • REUTERS
    • 28.03.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:22
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    Küresel piyasalarda buğday ve mısır fiyatları geriledi

    Buğday ve mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, yatırımcıların bu hafta perşembe günü açıklanması beklenen ve yakından izlenen ABD ekim tahminleri raporu öncesinde pozisyon almasıyla değer kaybetti.

    Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 2,45 gerileyerek 10,65 dolar/bushel, yani 391,3 dolar/ton seviyesine indi.

    MISIR FİYATLARI YÜZDE 1,23 GERİLEDİ

    Mısır yüzde 1,23 gerileyerek 7,44 dolar/bushel yani 292,9 dolar/ton seviyesine düştü.

    Küresel piyasalarda buğday ve mısır fiyatları geriledi #1

    SOYA FASULYESİ YÜZDE 0,7 DEĞER KAYBETTİ

    Soya fasulyesi yüzde 0,7 değer kaybederek 16,98 dolar/bushel yani 623,9 dolar/ton seviyesine geriledi.

    Güney Amerika'da yeni soya fasulyesi hasadının piyasada olmasına rağmen ABD arzına olan güçlü talep, soya fasulyesi fiyatlarındaki kayıpları sınırladı.


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