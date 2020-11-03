Küresel piyasalar ABD başkanlık seçimi öncesi pozitif

Küresel piyasalar ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde de enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle postayla oy kullananların sayısının fazlalığı ve posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar nedeniyle seçim sonuçlarının bu gece netleşmeyebileceği belirtiliyor.

FED, FAİZ KARARINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK

ABD'de başkanlık seçimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde, dün beklentilerden iyi gelen imalat sanayi verilerinin desteği ile küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

ABD'DE TEDARİK YÖNETİM ENSTİTÜSÜ İMALAT ENDEKSİ YÜKSELDİ

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artarak 59,3'e yükseldi ve beklentileri geride bıraktı. Kasım 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi, ekimde 55,8 değerini alması yönündeydi.

Veri sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,60, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

AVRUPA’DAKİ PMI VERİLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Avrupa tarafında, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Almanya'da 58,2 ve Euro Bölgesi'nde 54,8'e yükselerek tahminleri aştı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,97, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,39 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

ABD ve Avrupa pay piyasalarındaki pozitif seyir Asya borsaları ile yeni güne de taşındı. Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 yükseldi. Artan küresel risk iştahı ile altın ve petrol fiyatları ise bugün sakin bir seyir izliyor.

BORSA İSTANBUL DÜNKÜ KAPANIŞI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Yurt içinde, dün açıklanan imalat sanayi PMI ve ihracat rakamlarının, ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini göstermesi ile alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 artışla 1.133,59 puandan tamamladı. Dün günü 8,4387'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4270 seviyelerinde bulunuyor.

TÜFE'DE ARTIŞ BEKLENTİSİ VAR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,01 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, ekim ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

18.00 ABD, eylül ayı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri