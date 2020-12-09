Küresel piyasalar ABD teşvik paketi ve aşının etkisiyle pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de gündeme gelen teşvik paketi, koronavirüs aşısına ilişkin gelişmeler ve Brexit konusundaki iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi için Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın gerçekleştireceği toplantı öncesinde Brexit konusunda pozitif haberlerin gelmesi ve koronavirüs aşısının İngiltere'de uygulanmaya başlanması ile pay piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlendi.

ABD BORSALARI DEĞER KAZANDI

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, dolar endeksi ise 32 ayın dip seviyesinden gelen tepki alımlarıyla test ettiği 91 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı ve 90,8'de dengelendi.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit'in nasıl uygulanacağına dair prensipler konusunda anlaşmaya vardığı haberleri ve İngiltere'de koronavirüs aşısının kullanılmaya başlanması dün Avrupa piyasalarının gündemindeydi.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 geriledi.

ASYA PİYASALARI YÜKSELİŞTE

Bugün Çin'de açıklanan enflasyonun kasımda yüzde 0,6 gerilemesinin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.

BDDK’NIN TEDBİRLERİ BORSA ÜZERİNDE OLUMLU ETKİ BIRAKTI

Yurt içinde, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirleri devam ettirmesiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesine karşın, sürecin devam ettiğini belirterek, tasarının yasalaşması için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti.

DÜNYADA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

18.00 ABD, ekim ayı toptan eşya stokları

18.00 ABD, ekim ayı JOLTS açık iş sayısı