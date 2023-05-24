Küresel piyasalar ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerle negatif seyrediyor ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişeler olumsuz etkisini devam etkilenirken, yapılan açıklamalar takip ediliyor.

AA

ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışı, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili.

Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,7 puan azalışla 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında kalırken, yeni konut satışları nisanda aylık bazda yüzde 4,1 artışla 683 bine çıkarak beklentileri aştı.

Bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini aktaran analistler, tutanaklardaki gelecek dönem para politikasına ilişkin olası sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Bakırın libresi düştü

Emtia fiyatları karışık bir seyir izlerken, bakırın libresi, resesyon endişeleriyle 3,6 dolarla Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Brent petrolün varil fiyatı değerlendi

Şu sıralarda 77,5 dolarla önceki kapanışa paralel seyreden Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan yetkililerinin petrolde satış pozisyonu açanları uyarmasının da etkisiyle dün yüzde 2,1 değer kazandı.

Borsa İstanbul değer kazandı

Yurt içinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,11 üzerinde 4.470,97 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ile Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı sektörel güven endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, mayıs ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

20.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması

21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları