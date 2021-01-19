Küresel piyasalar ABD’den gelecek haberleri izliyor

Küresel piyasalar, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve teşvik paketi fiyatlamalarıyla karışık bir seyir izlerken, ABD'de Hazine Bakanı olacak Janet Yellen'ın yapacağı sunum takip edilecek.

Koronavirüste aşılama çalışmaları devam etse de artan vaka sayıları nedeniyle bölgesel olarak sıkı tedbirlerin devam etmesi hatta uzatılması gündeme gelirken, ekonomiye etkileri konusunda da endişeler daha fazla dile getiriliyor.

DESTEK PAKETLERİ BEKLENTİSİ PİSAYASALARI AYAKTA TUTUYOR

Aşılama çalışmalarının yaygınlaşmaya başlaması ve salgının ekonomiye etkilerini hafifletmek için özellikle gelişmiş ülke yönetimlerinin hayata geçirecekleri destek paketlerine ilişkin beklentilerin artması ise genel olarak pay piyasalarını destekleyen unsurlar olarak dikkati çekiyor.

Dün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, başkanlığa seçilen Joe Biden'ın yarınki yemin töreni için Washington'da alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın bugün Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı sunum gündemin odağında.

Yellen'ın, Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı konuşmada, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilecek bir sonraki destek paketinin daha büyük olması gerektiğini savunacağı ifade ediliyor.

AVRUPA’DA İNGİLTERE DIŞINDA BORSA YÜKSELİŞTE

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,22 düşüş kaydetti.

İtalya'da ise, dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan hükümet krizinde, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde güvenoyu almasıyla MIB 30 endeksi yüzde 0,53 yükseldi.

ASYA BORSALARI ALICILI SEYİRDE

Bugün Asya borsalarında Çin hariç alıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,45 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 değer kazandı. Böylece Kospi endeksi rekor serisini devam ettirdi.

BORSA İSTANBUL KAPANIŞINI YÜKSELEREK YAPTI

Yurt içinde, dün, önceki iki işlem günündeki kayıplarının neredeyse tamamını telafi eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,12 değer kazancıyla 1.556,77 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 7,4720 SEVİYESİNDE

Dün yüzde 0,2 artışla 7,4804'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4720 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksi ile Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

10.00 Almanya, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

12.00 Euro Bölgesi, kasım ayı cari işlemler dengesi

13.00 Almanya, ocak ayı ZEW ekonomik görünüm endeksi

14.30 Türkiye, kasım ayı konut fiyat endeksi