Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisini bekliyor

Küresel piyasalarda bugün, ABD'de açıklanacak eylül ayı enflasyonu ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları takip edilecek.

Analistler, rekor seviyelere yükselen emtia fiyatlarının küresel bazda enflasyon baskısı oluşturmaya devam ettiğini, artan belirsizliklerin pay piyasalarını negatif etkilediğini söyledi.

EMTİA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR

Emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi, koronavirüs salgını sonrası arz ve talep kaynaklı faktörlerle yükselen enflasyonun beklenenden daha uzun süre gündemde kalacağı endişelerini artırdı.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) eylül ayı toplantı tutanaklarının yatırımcı algısının şekillenmesinde önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

Analistler, Fed'in eylül ayı toplantısında ekonomideki gelişimin beklenildiği gibi devam etmesi halinde "yakında" varlık alım hızının yavaşlatılabileceği mesajı verdiğini anımsatarak, piyasada beklentilerin, Fed tarafından bu adımlara aralıkta başlaması ve 2022 ortasında tamamlanması yönünde olduğunu söyledi.

ABD’NİN ENFLASYONU YÜZDE 5,3 OLARAK BEKLENİYOR

Bugün açıklanacak eylül ayı enflasyon verisinin de para politikasının geleceğine dair önemli ipucu vereceğini aktaran analistler, ağustosta yüzde 5,3 düzeyinde gerçekleşen veriye dair beklenti üzeri bir gerçekleşmenin sıkılaşma yol haritasını teyit edeceğini vurguladı. Beklentiler yıllık enflasyonun yüzde 5,3 seviyesinde kalacağı yönünde.

Bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, ABD ve Almanya'da enflasyon ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.420 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 İngiltere, ağustos ayı sanayi üretimi

09.00 Almanya, eylül ayı TÜFE

10.00 Türkiye, eylül ayı konut satışları

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, eylül ayı TÜFE

21.00 ABD, eylül ayı FOMC toplantı tutanakları