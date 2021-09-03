Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'de bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilere odaklanırken, yurt içinde ise ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda koronavirüs salgınının tüm dengeleri değiştirdiği bir süreçten geçiliyor. Bu aşamada açıklanan tüm bilgiler ve beklentiler piyasaları şekillendirmeye devam ediyor.

Analistler, önceki gün açıklanan ADP özel sektör istihdamının 374 bin ile beklentilerin altında kaldığına dikkati çekerek, dün de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 28 Ağustos ile biten haftada 340 bine inerek koronavirüs salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğine anımsattı.

Verilerden gelen karışık sinyallerin devam ettiğini belirten analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Bugün yayımlanacak istihdam raporu öncesinde dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorlarını kırdı.

BORSA İSTANBUL ALICILI SEYİR İZLEDİ

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak günü 1.479,12 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, dün 8,2625 ile 10 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 8,2778'den kapanış yaptı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2920 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,72 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor. TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,80 artış göstermişti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ağustos ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ağustos ayı istihdam raporu

16.45 ABD, ağustos ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, ISM imalat dışı PMI