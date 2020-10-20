Küresel piyasalar, ABD'nin teşvik paketine odaklandı

Asya borsaları ve vadeli işlemler tarafında, ABD teşvik paketine ilişkin endişe ve iyimserliklerin fiyatlanmasına bağlı olarak dalgalı bir seyir gözlemleniyor.

Küresel piyasalar, ABD teşvik paketine ilişkin endişe ve iyimserliklerin fiyatlanmasına bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemeye devam ederken, bugün yurt dışında Euro Bölgesi cari işlemler dengesi verisi beklenecek.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki ekonomik destek paketi görüşmeleri piyasalara yön vermeye devam ederken, Pelosi, hafta sonu yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce anlaşmaya varılması için Trump yönetimine salı gününe kadar süre verdiğini duyurdu. Bu gelişme, dün dünya genelinde pay piyasalarının alıcılı seyretmesini beraberinde getirdi. Ancak verilen sürenin azalmasına karşın bir anlaşma sağlanamaması iyimserliğin sönmesine yol açtı.

ABD’DE SİYASİ ENDİŞELER ARTTI

Pay piyasalarının negatife dönmesinde teşvik paketi belirsizliğinin sürmesinin yanı sıra ABD ve Avrupa'da koronavirüs vaka sayılarının artmaya devam etmesi, Brexit'e dair haber akışı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kış aylarının zorlu geçeceğine dair uyarısı ve ABD'de siyasi endişelerin artması etkili oldu.

NEW YORK BORSASI DÜŞTÜ

Söz konusu gelişmelerle dün yükselişle güne başlayan New York borsasında endeksler kapanışa doğru kazançlarını geri verdi ve eksiye geçti. Dow Jones endeksi yüzde 1,44, S&P 500 endeksi yüzde 1,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,65 değer kaybederken, 3 endeks de yaklaşık son 10 günün en düşük seviyelerinden kapanış gerçekleştirdi. Dolar endeksi, dün 93,2 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesinden günü tamamlamasının ardından bugün 93,4 seviyelerinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de dün yükselişini 3. güne taşıyarak yüzde 0,78'in üzerine çıktı, bugün de yüzde 0,767 seviyelerinde hareket ediyor. ABD endeks vadelileri tarafında ise alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

AVRUPA’DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ SIKILAŞTI

Avrupa tarafında İngiltere, Fransa, Almanya'nın ardından İtalya'da da koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılırken, bu durumun ekonomi üzerinde yarattığı baskı risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor. Öte yandan, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülen Brexit müzakerelerine dair belirsizlikler de sürüyor.

AVRUPA PAY PİYASALARI DALGALI BİR SEYİR İZLİYOR

Söz konusu gelişmelerle Avrupa pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, kapanışta Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Euro/dolar paritesi ise dün analistlerin kritik direnç olarak nitelendirdiği 1,18 seviyelerini test etmesinin ardından bugün 1,1774 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Endeks vadelileri tarafına bakıldığında ise işlemlerin karışık bir seyirde gerçekleştirildiği görülüyor.

JAPONYA DIŞINDA ASYA BORSALARI YÜKSELİŞTE

Asya tarafında yeni günün karışık bir seyirle başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 yükseldi, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, eylül ayı yurt dışı ÜFE

11.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı cari işlemler dengesi

15.30 ABD, eylül ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri