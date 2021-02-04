Küresel piyasalar ABD'nin teşvik paketini haberlerine odaklandı

ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin gelişmeler, gündemin odağındaki yerini koruyor. Küresel piyasanın ilgisi de bu pakete yöneldi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ABD'de devam eden teşvik paketi çalışmaları, yatırımcıların odağında bulunuyor.

1.400 DOLARLIK DOĞRUDAN NAKİT YARDIMI

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1.400 dolarlık doğrudan nakit yardımının bir an önce gönderilmesi konusunda hızla harekete geçmek için Senato'daki Demokratlar ile anlaştığını bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre özel sektör istihdamı, ocakta 174 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izlerken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ocakta 1 puan artışla 58,7 değerini alarak yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

NEW YORK BORSASI SAKİN

Söz konusu gelişmelere karşın New York borsasında sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,12 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 geriledi.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Avrupa borsaları karışık bir görünüm ortaya koyarken, İtalya pay piyasaları Draghi ile pozitif ayrıştı. Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,14 düşüş kaydetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

İTALYA’DA DRAGHİ'NİN GÖREVLENDİRİLMESİ İLE TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ

Söz konusu gelişmeye karşın açıklanan şirket finansal sonuçları ve makroekonomik veriler, piyasalarda hisse, sektör ve bölge ayrışmalarını öne çıkarırken, İtalya'da Mario Draghi'nin, hükümeti kurmakla görevlendirilmesi ülke piyasalarında coşkuyla karşılandı.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Yurt içinde, dün banka hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, yüzde 1,46 değer kazanarak günü 1.533,55 puandan tamamladı. Banka hisselerinin ortalama getirisi ise yüzde 3,5 oldu.

DOLAR/TL DÜŞÜŞTE

Analistler, açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasına karşın gerilemeye devam eden döviz kurlarının pay piyasalarını desteklediğini belirtti. Dün yüzde 0,5 azalışla 7,1620'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,1640 seviyesinde işlem görüyor.

Ekonomi yönetiminin gerçekçi yaklaşımı ve "piyasa dostu" adımlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele vurgusunun Türk Lirası varlıkların pozitif ayrışmasını sağladığını ifade eden analistler, özellikle banka hisselerinin halen dünyadaki benzerlerine göre çok ucuz olduğunu söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı perakende satışlar

15.00 İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, ocak ayı reel efektif döviz kuru

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, 2020 yılı 4. çeyrek tarım dışı verimlilik

18.00 ABD, aralık ayı fabrika siparişleri