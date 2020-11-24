Küresel piyasalar açıklamaların ışığında pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, aşının bulunmasından sonra yapılan olumlu açıklamalar ve ABD'deki başkanlık seçiminin sonlanmış olmasının etkisinde olumlu ilerliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirdi. Açıklama sonrası Asya borsaları yeni güne alıcılı başlarken, vadeli işlemlerde New York ve Avrupa borsası endeks sözleşmeleri de yükseliş kaydetti.

FED'İN ESKİ BAŞKANI HAZİNE BAKANI OLABİLİR

Borsalardaki pozitif seyirde koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve Biden'ın Hazine Bakanı olarak eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı atayabileceği yönündeki haberler de etkili oldu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN AÇIKLAMASININ ETKİSİ

Hükümetler, yeni tedbirleri hayata geçirse de Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle bu uzun ve karanlık tünelin sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor." ifadelerini kullanması, piyasalarda iyimserliğin devam etmesini sağladı.

ABD’NİN İMALAT SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ PMI VERİSİNİN İYİ GELMESİ BORSAYA YARADI

Söz konusu gelişmeler ve ABD'de dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) imalat sanayi ve hizmet sektöründe beklentileri aşmasının ardından dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARINDA SINIRLI DÜŞÜŞ YAŞANDI

Avrupa tarafında ise PMI, imalat sanayisinde tahminler doğrultusunda gerilerken, hizmet sektöründeki düşüş beklentilerden de fazla oldu. PMI verileri sonrası Avrupa borsaları günü sınırlı düşüşlerle tamamlarken, euro/dolar paritesi, 1,18 sınırına kadar gerilemesi sonrası 1,1850 seviyesinde dengelendi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Endekslere dayalı kontratlar, bugün vadeli işlemelerde ortalama yüzde 0,4 artışla işlem görüyor.

ASYA BORSALARI POZİTİF, ÇİN BORSASI NEGATİF SEYREDİYOR

Japonya'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin 2 bini geçmesi ve ülke genelinde günlük vakaların 2 binin üzerinde seyretmesi sonrası iç turizmin canlandırılmasına yönelik verilen "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" desteklerinin askıya alınacağı açıklamalarına karşın artan küresel risk iştahı ile Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Çin pay piyasaları negatif ayrıştı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, kasım ayı sektörel güven endeksleri

10.00 Türkiye, kasım ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Almanya, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Almanya, kasım ayı Ifo endeksleri

18.00 ABD, kasım ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, kasım ayı Richmond Fed sanayi endeksi