Küresel piyasalar aşılama hızıyla pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole toplantıları öncesinde aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemeler sayesinde iyimser hava sergiliyor.

Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin neredeyse tamamı, ekonomik aktivitede toparlanmanın güç kaybettiğine işaret etti.

Analistler, küresel ekonomik görünüme ilişkin verilerin beklentilerin altında kalmasının, destekleyici para politikalarının süresinin uzayacağı beklentilerini artırdığını ve bu nedenle perşembe günü ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

IMF, SDR'LERİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNİ DUYURDU

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dün akşam yaptığı açıklamada, 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin üye ülkelere tahsisinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Söz konusu tahsisin dünya için önemine değinen Georgieva, bunun benzeri görülmemiş koronavirüs kriziyle mücadele için "eşsiz bir fırsat" olduğunu kaydetti. Georgieva, "SDR tahsisi, küresel ekonomik sisteme ilave likidite sağlayacak, ülkelerin döviz rezervlerini artıracak ve daha pahalı iç veya dış borçlara olan bağımlılıklarını azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

IMF'nin verilerine göre, 190 üye ülkeye fondaki mevcut kotaları oranında SDR tahsisi yapıldı. En çok SDR tahsis edilen ülkeler ABD (yaklaşık 112,6 milyar dolar), Japonya (yaklaşık 41,8 milyar dolar) ve Çin (yaklaşık 41,3 milyar dolar) oldu. Türkiye'ye ise 4,46 milyar SDR (yaklaşık 6,3 milyar dolar) tahsis edildi.

Bugün açıklanan verilere göre ise Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla, 2. çeyrekte yüzde 1,6 ile beklentilerin hafif üzerinde artış kaydetti.

AVRUPA BORSALARINDA İYİMSERLİK HAKİM

Koronavirüs salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemelerle dün Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükselişini ikinci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,4 artışla 1,1750'ye çıktı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki alıcılı seyir, Asya pay piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 artış kaydetti.

ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Altının ons fiyat ise dünkü yüzde 1,3'lük yükselişin ardından bugün sınırlı bir gerilemeyle 1.800 doların hemen üzerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

14.30 Türkiye, ağustos ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı yeni konut satışları