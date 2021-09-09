Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın kararını bekliyor

Küresel piyasalarda, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle dün satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın zayıf istihdam piyasası ve koronavirüs varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönlendirdiğini, para politikalarına yönelik belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI TOPLANTISININ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Euro Bölgesi'nde geçen hafta enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin açıklamalarının salgın döneminde devreye alınan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) tartışmaya açılabileceğine işaret etmesi, bugün gerçekleştirilecek ECB toplantısının önemini artırdı.

TOPLANTIDAN PEEP'TE YAVAŞLAMA KARARI ÇIKABİLİR

Analistler, ekonomik görünüm ve finansal koşulların bankanın aralık ayı toplantısında PEPP'te bir yavaşlamaya gitmesine izin verebileceğini belirterek, toplantıdan bunun haricinde uzun vadeli politik duruşu etkileyecek başka bir yönlendirme çıkmasının beklenmediğini söyledi.

FED, BEJ KİTAP RAPORU'NU YAYINLADI

ABD tarafında, koronavirüs salgınında Delta varyantının yayılmasının ekonomik toparlanmayı etkileyeceğine dair endişeler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan Bej Kitap Raporu'na da yansıdı.

Raporda, büyümenin temmuz başından ağustosa kadar olan süreçte hafifçe ılımlı hıza gerilediği belirtilirken, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın gerekçesi olarak; Koronavirüs salgınında Delta varyantının yayılması nedeniyle çoğu bölgedeki yemek, seyahat ve turizm sektörlerindeki gerileme gösterildi.

NEW YORK BORSASINDA SATIŞ AĞIRLIKLI BİR SEYİR

Ekonomik toparlanma konusundaki endişelere karşın, Fed yetkilileri varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanması konusunda yönlendirmelerine devam ederken, tüm bunların risk iştahını azaltmasıyla New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Avrupa tarafında bugün gerçekleştirilecek ECB toplantısı öncesi pay piyasaları fiyatlamalarında, koronavirüs vakalarının seyri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler öne çıktı.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1810

Dün düşüşünü 3'üncü güne taşıyan ve 1,18 sınırına kadar gerileyen euro/dolar paritesi, bugün 1,1810 seviyesinde bulunuyor.

Asya'da Çin'de açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin yıllık yüzde 0,8 ile beklentilerin altında kalması ve Japonya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan olağanüstü halin eylül sonuna uzatılmasının ardından pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlemesi dikkati çekti. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Emtia tarafına bakıldığında ise altının ons fiyatı, dün 1.782,5 dolarla yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 1.788,2 dolar civarında bulunuyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YÜZDE 0,1 AZALDI

Dün yüzde 1,4 yükselişle 72,4 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 0,1'lik azalışla 72,3 dolardan alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL'DA BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ YÜZDE 1,44 DEĞER KAYBIYLA KAPATTI

Yurt içinde, dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü yüzde 1,44 değer kaybıyla 1.433,85 puandan tamamladı. Endeks böylece 11 Ağustos'tan beri en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün 16 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,4 artışla 8,4731'den kapanırken, bugün yatay seyrediyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararının yanı sıra Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.430 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 Almanya, temmuz ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları