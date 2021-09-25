Küresel piyasalar bu hafta karışık seyretti

Bu hafta ekonomisi güçlü birçok ülkenin merkez bankası politika faizi açıklaması yaptı. Küresel piyasalar da merkez bankaları haftası karışık seyir izledi.

Küresel pay piyasaları, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere "şahinleşen" merkez bankaları ve Çinli emlak devi Evergrande'nin batabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrilecek.

Bu hafta dünya genelinde birçok merkez bankasının faiz kararı takip edildi. Merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında "şahinleştiği" görüldü.

POLİTİKA FAİZİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEYEN MERKEZ BANKALARI

ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankaları, politika faizinde değişikliğe gitmezken, Fed, varlık alımlarına kasımda başlayabileceğinin sinyalini verdi.

EVERGRANDE, PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Haftanın ilk yarısında Asya borsalarında satış baskısını beraberinde getiren Çinli Evergrande şirketinin ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceği endişesi, küresel pay piyasalarını da olumsuz etkiledi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VERİ TAKVİMİ ÇOK YOĞUN

27 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi günü dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı günü Fed Başkanı Powell'ın Senato'daki konuşması, toptan stoklar ve Richmond Fed sanayi endeksi, çarşamba günü bekleyen konut satışları ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, perşembe günü büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları, cuma günü de kişisel gelirler, kişisel harcamalar, imalat sanayi PMI ve ISM imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.

YURT İÇİNDE PPK ÖZETİ ÖNE ÇIKIYOR

Yurt içinde bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 18'e düşürürken, gelecek hafta Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özeti takip edilecek.