Küresel piyasalar bu hafta kayıplarını giderdi

Küresel piyasalarda hafta genelinde destek paketlerinin etkisiyle artan risk iştahı ile pozitif bir seyir izlenirken, pay piyasaları genel olarak bir önceki haftanın kayıplarını telafi etti.

Bu hafta, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı, "GameStop" olayının sebep olduğu oynaklığın azalması, aşı tedarikiyle alakalı Avrupa'da baş gösteren sorunların şimdilik çözülmesiyle artan risk iştahına paralel küresel pay piyasaları alıcılı seyretti.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,1880 ile 20 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

GÜMÜŞ FİYATINDAKİ OYNAKLIK

Gümüş fiyatlarındaki oynaklık ise haftanın en dikkati çekici gelişmesi oldu. "GameStop" olayına benzer şekilde örgütlenen ABD'li bireysel yatırımcıların talebiyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 10'dan fazla yükselerek 30 doların üzerini test eden gümüşün ons fiyatı, bu seviyelerden gelen satışlarla kazançlarının neredeyse tamamını geri verdi ve 26-27 dolar bandında dengelendi.

Artan risk iştahına paralel altının ons fiyatı da 1 Aralık'tan bu yana en düşük seviye olan 1.785 dolar seviyesine gerilerken, altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,6 değer kaybıyla 1.811 dolardan tamamladı.

PETROL FİYATLARININ YÜKSELMESİ HAFTAYA İZ BIRAKTI

Petrol fiyatları ise yükselişiyle haftanın iz bırakanı oldu. Ekonomik aktiviteye ilişkin verilerdeki toparlanma ile yüzde 8 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, 59,4 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

ABD'DE GÜNDEM, TEŞVİK PAKETİ

Piyasaların gündeminin odağındaki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi senatörlerle yapacağı görüşmeden çıkacak sonucun varlık fiyatlarındaki gidişatta önemli rol oynaması bekleniyor.

ABD'de bu hafta açıklanan veriler, ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller verdi. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan azalışla 58,7'ye gerileyerek, 60'ın üzerine çıkacağı tahminlerini karşılayamadı. İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Satınalma Endeksi (PMI) ise 59,2 ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

NEW YORK BORSASI YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle alıcılı bir seyir izlenen New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 3,89, S&P 500 endeksi yüzde 4,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 6,01 değer kazandı ve böylece üç endekste tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

İTALYA PİYASALARINDA DRAGHİ COŞKUSU

İtalya'da Mario Draghi'nin, hükümeti kurmakla görevlendirilmesi ise ülke piyasalarında coşkuyla karşılanırken, İtalya'nın tahvil faizleri geriledi, borsası pozitif ayrıştı.

EURO BÖLGESİ KÜÇÜLDÜ

Euro Bölgesi 4. çeyrekte çeyreklik yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 5,1 küçülse de, beklentilerden iyi gelen Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisi risk iştahını besledi.

İmalat sanayi PMI Almanya'da 57,1, Euro Bölgesi'nde ise 54,8'le beklentilere yakın bir seyir izlerken, İngiltere'de 54,1 ile beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Euro/dolar paritesi 1,1953 ile 2 ayın en düşük seviyesini görürken, haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,82 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,49 değer kazandı.

ASYA, YENİ HAFTADA TATİL HAVASINDA OLACAK

Asya borsalarında, gelecek hafta, pazartesi Japonya’da cari işlemler dengesi, çarşamba Çin’de TÜFE takip edilecek. Bununla birlikte tatil nedeniyle, Japonya borsaları perşembe, Çin borsaları perşembe ve cuma günü kapalı olacak.

TÜRK LİRASI GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Yurt içinde, BIST 100 endeksinde küresel piyasalara paralel holding ve banka hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir hafta geride bırakılırken, hafta içinde açıklanan TÜFE ve düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL piyasaların odağındaydı.

ALTIN HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Altının gram fiyatı 407,3 lirayla 20 Temmuz haftasından bu yana en düşük seviyesini görmesinden ardından haftayı, yüzde 5,2 kayıpla 411,4 liradan, BIST 100 endeksi ise haftalık bazda yüzde 3,65 değer kazanarak bu haftayı 1.527,17 puandan tamamladı.