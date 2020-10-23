Küresel piyasalar bugün dünyada açıklanacak imalat verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan veriler ve üzerine tartışılan koronavirüs destek paketinin ağırlığı var.

Küresel piyasalar artan koronaviürs vaka sayıları ve teşvik beklentileri ile karışık bir seyir izlerken, bugün imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

NEW YORK BORSASI ALICILI SEYİRDE

ABD'de koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik ve salgının tedavisine ilişkin gelişmelerle New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, dolar endeksi bir önceki günkü kayıplarını telafi ederek, günü yüzde 0,37 artışla 93,05 seviyesinde tamamladı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Artan koronavirüs vaka sayılarının Avrupa'da yeni tedbirleri gündeme getirmesine karşın, aşı ve tedavi ile ilgili olumlu haber akışı, Avrupa borsalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu. Fransa'nın bazı kentlerinde gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, İspanya'da da benzer bir uygulamanın ülke genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,16 yükseldi.

ÇİN BORSASI GERİLEDİ, JAPON BORSASI DEĞERLENDİ

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkenin çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yıllık yüzde eksi 0,3 oldu. Dün Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından finansal kurumlara yapılan uyarılara karşın artan küresel risk iştahı ile bugün kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI AMA...

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasına karşın Geç Likidite Penceresi faizi ile gecelik borç verme faizi arasındaki farkı 150 baz puandan 300 baz puana çıkarması dikkati çekti.

Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 1,09 değer kaybıyla 1.198,32 puandan tamamlarken, 7,9373'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,9520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini kaydetti.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.30 Almanya, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Euro Bölgesi, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, ekim ayı finansal hizmetler güven endeksi

16.45 ABD, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI