Küresel piyasalar ECB'nin kararına odaklandı

Koronavirüs salgınının etkisindeki küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı takip edilecek.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 69 milyona yaklaşırken, İngiltere'den sonra Kanada'nın da Pfizer ve BioNTech'in aşısına onay vermesi, gözlerin Avrupa İlaç Dairesine (EMA) çevrilmesine neden oldu. EMA'nın bu ay sonuna kadar aşı başvurusunu karara bağlaması bekleniyor.

NEW YORK BORSASINDA SANCILI SÜREÇ

Öte yandan özellikle ABD'de, salgının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler New York borsasında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu. Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,94 değer kaybederken, dolar endeksi 91 seviyesinde yatay seyretti.

BREXİT GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Avrupa tarafında ise Brexit görüşmeleri halen piyasaların odağındaki yerini koruyor. Dün akşam Brüksel'de bir toplantı gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, önemli görüş ayrılıklarının giderilmesi konusunda anlaşma sağlayamadı.

AVRUPA VE ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan dün Almanya'da açıklanan ihracat verisindeki artışın beklentilerin altında kalmasına karşın DAX endeksi yüzde 0,47 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,25 geriledi.

Bugün Asya piyasalarında da karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

ECB’DEN PAKETLERİN UZATILMASI BEKLENTİSİ VAR

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti. ECB'nin bugünkü toplantıda faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) ve Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nde (TLTRO) yapacağı ayarlamalarla güvercin tutumunu devam ettireceği tahmin ediliyor. PEPP'nin artırılabileceğini ve uygulanma süresinin uzatılabileceğini kaydeden analistler, TLTRO'nun süresinin de Haziran 2022'ye uzatılabileceğini belirtti.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı dünkü yüzde 1,7'lik düşüşün ardından bugün Asya piyasalarında yatay bir seyirle 1.840 dolardan işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı ise son bir haftadır içinde bulunduğu yatay bant içindeki seyrini sürdürerek 49,1 dolar seviyesinden satılıyor.

Analistler, ECB'nin kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, eylül ayı iş gücü istatistikleri

10.00 İngiltere, ekim ayı sanayi üretimi

15.45 Euro Bölgesi, ECB faiz kararı

16.30 ABD, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

22.00 ABD, kasım ayı federal bütçe dengesi