Küresel piyasalar enflasyon endişeleriyle hareket ediyor

Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve enerji arzında yaşanan daralma, küresel bazda enflasyon baskılarını artırıyor.

Tedarik zincirindeki kırılmalar dünya genelinde birçok varlık fiyatının güçlü dalgalanmasına sebep oluyor.

Dün, ABD'de geçici bütçe tasarısının Senato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasına karşın New York borsası enerji ve perakende şirketleri öncülüğünde sert düşerken, söz konusu negatif seyir Asya borsalarıyla yeni güne de taşındı.

ENERJİ ARZI GÜNDEMDE

Avrupa ve Asya'da da enerji arzı gündemin ana maddelerinden birini oluştururken, Çin'de kamu şirketlerine ne pahasına olursa olsun enerji güvenliğinin sağlanması ve bu konuda tedarik sıkıntısı yaşanmaması talimatı verildi.

Avrupa'da ise doğalgaz fiyatları artmaya devam ediyor. Doğalgaz vadelileri eylülde yüzde 90,2 artışla 51,4 eurodan 97,8 euroya çıktı.

Analistler, Avrupa'da kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla artan ısınma ihtiyacının tüketici harcamalarında ciddi etkileri olmasının beklendiğini ifade ederek, söz konusu durumun enflasyonist etkilerinin güçlü olabileceğine dikkati çekti.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞLE KAPANDI

Dün küresel pay piyasalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,04 üzerinde 1.406,39 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 8,8750

Dolar/TL ise dün yüzde 0,38 azalışla 8,8902'den kapanış yapmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,8750 seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan, Türk Lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

DÜNYA GENELİNDE İMALAT SANAYİ PMI VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI verileriyle birlikte ABD'de kişisel gelirler ve kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI

15.30 ABD, ağustos ayı kişisel gelirler ve harcamalar

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı inşaat harcamaları

17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat sanayi PMI