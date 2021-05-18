Küresel piyasalar enflasyonist kaygılar ve emtia fiyatlarındaki yükselişin etkisinde

Küresel piyasalarda, enflasyonist endişeler ve emtia fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle dün karışık bir seyir izlenirken, bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verisi bekleniyor.

Geçen hafta şiddetlenen enflasyonist kaygılar, emtia fiyatlarındaki yükselişin sürmesinin etkisiyle yeni haftada da pay piyasaları fiyatlamalarında öne çıktı.

Küresel çapta karışık bir seyrin izlendiği pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar, endişeleri yatıştırmada yetersiz kaldı.

NEW YORK FED İMALAT ENDEKSİ ARTTI

Makroekonomik veri tarafında dün New York Fed İmalat Endeksi, mayısta önceki aya göre 2 puan azalarak 24,3'e gerilese de bu düşüş piyasa beklentilerinden daha az düzeyde gerçekleşti.

NEW YORK BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında endeksler, teknoloji ve teknoloji bağlantılı hisselerdeki düşüş öncülüğünde karışık bir seyir izledi.

Nasdaq endeksi yüzde 0,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Dün yeniden yüzde 1,65'in üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 1,64 seviyelerinde, dolar endeksi ise 90,1 düzeyinde bulunuyor. ABD endeks vadelilerinin ise yeni güne yükselişle başlaması dikkati çekiyor.

AVRUPA PİYASALARI GERİLEDİ

Avrupa tarafında da enflasyonist endişelerle pay piyasalarının dün günü düşüşle tamamladığı görülürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 geriledi.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi bugün yükselişini 4'üncü işlem gününe taşıyarak 1,2165 seviyelerinde dengelenirken, endeks vadelilerinin güne pozitif başlangıç yaptığı görülüyor.

ASYA PİYASALARI

Koronavirüs vaka sayılarının artması karşısında yeni tedbirlerin duyurulduğu Asya tarafında, bugün Japonya'da açıklanan ilk çeyrek büyüme verileri takip edildi. Ülkede GSYH, ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,1 ve çeyreklik yüzde 1,3 azalış kaydetti. Ülke ekonomisinin beklentilerden daha fazla daralma kaydetmesinde, Japonya'da halihazırda 9 eyalette devam eden olağanüstü hal uygulamasının etkili olduğu belirtildi. Açıklanan verinin enflasyonist endişeleri yatıştırması ile kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla seyrediyor.

PİYASALAR YARIN İŞLEME KAPALI

Analistler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın yurt içi piyasaların işleme kapalı olacağını anımsatarak, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Euro Bölgesi'nde büyüme verilerinin izleneceğini bildirdi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, kısa vadeli dış borç istatistikleri

09.00 İngiltere, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, ilk çeyrek büyüme

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, nisan ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri