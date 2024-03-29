Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor Fed'in kararları ve yetkililerinin açıklamaları, dünya ekonomisinin yönünü belirliyor. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell açıklama yapacak. Küresel piyasalar bu açıklamaların satır aralarındaki mesajları takip edecek.

AA

Küresel piyasalar yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamlarken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bekleniyor.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri sonrası pay piyasalarına yatay bir seyir hakim olurken, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasalar işleme kapalı olacak.

ABD ekonomisi, 2023'ün 4. çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdü

ABD ekonomisi, dünkü verilere göre, 2023'ün 4. çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Bu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin son çeyrekte yüzde 3,2 büyüyeceği yönündeydi.

"Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor"

Analistler, Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bugün Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi de martta yukarı yönlü revize edilerek 79,4 oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 210 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64 oldu.

Dolar endeksi yükselişte

Dolar endeksi de dün yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyarak yüzde 0,1 artışla günü 104,6 seviyesinden tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 12,9 değerlendi

Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra arz ve talep dengesine ilişkin belirsizliklerin de öne çıktığı yılın birinci çeyreğinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 12,9 değer kazandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)