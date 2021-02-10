Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edecek

Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına odaklandı.

ABD'de koronavirüs salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler piyasaların gündemindeki yerini korurken dün ABD Başkanı Joe Biden, 1 trilyon 900 milyar dolarlık paketi görüşmek üzere iş insanlarıyla bir araya geldi.

NEW YORK BORSASI SAKİN

Destek paketine ilişkin artan beklentiler pay piyasalarını desteklese de dün New York borsasında dar bant içinde sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 yükselişle rekor tazeledi.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK

Avrupa borsaları da dün karışık bir görünüm sergiledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,54 düşüş kaydetti.

Euro/dolar paritesi ise yükselişini 3. işlem gününe taşıyarak bir önceki kapanışa göre yüzde 0,54'lük artışla 1,2117'ye çıktı. Bugün Asya piyasalarında 1,2130 seviyelerinde işlem gören paritede, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1,2150 seviyesi takip edilecek.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrası borsalarda pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Yurt içinde, dün özellikle banka hisselerinde güçlenen alımlarla yüzde 0,60 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.544,05 puandan tamamladı. Bankacılık hisselerinin ortalama getirisi yüzde 2,40 oldu. Dün 7,06-7,14 bandında dalgalı seyreden dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0660 seviyesinde işlem görüyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde işgücü istatistikleri ile Almanya ve ABD'de enflasyonun öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, kasım ayı iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret endeksleri

10.00 Almanya, ocak ayı TÜFE

16.30 ABD, ocak ayı TÜFE