Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın sunumuna odaklandı

Küresel piyasalarda bugün yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunum takip edilecek.

Pay piyasalarının yönü açısından Fed Başkanı Powell'ın bugünkü sunumunun belirleyici olabileceğini aktaran analistlerce, veri gündeminin nispeten zayıf kaldığı piyasalarda, enflasyon endişeleri ile büyüme beklentileri arasında gidip gelen fiyatlamaların oldukça volatil bir seyir izlemesi dikkati çekti.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ HAREKETLENDİ

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,3510 ile 4 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçerek yüzde 1,50 seviyelerinde dengelenirken, bugün yüzde 1,49 civarında bulunuyor. Dün yüzde 0,28 seviyelerini test eden 2 yıllık tahvil faizleri kapanışta yüzde 0,25'in altını görürken, bugün yüzde 26 sınırında hareket ediyor.

DOLAR ENDEKSİ GÜNÜ 91,9 SEVİYELERİNDEN TAMAMLADI

Dolar endeksi dün 92,4 seviyesini test etmesinin ardından günü 91,9 seviyelerinden tamamlarken, endeksteki kısmi gevşeme ve güvenli varlıklara yönelim emtia fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Altının onsu dün yüzde 1,1'lik değer kazanımıyla 1.783 dolar seviyesinden kapanırken, bugün 1.783 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor. Brent petrolün varili de yüzde 2,1 artışla 74,2 dolardan günü tamamlamasının ardından bugün 74,3 dolar civarında bulunuyor.

NEW YORK BORSASI, YÜKSELİŞE GEÇTİ

Pay piyasaları tarafına bakıldığında ise New York borsasında geçen hafta sert düşen endekslerin, büyüme odaklı beklentilerin fiyatlanmasıyla dün günü yükselişle tamamladığı görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,76, S&P 500 endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Endeks vadelilerine bakıldığında, yeni günde de fiyatlamaların pozitif tarafta olduğu görülüyor.

AVRUPA PİYASALARINDA YÜKSELME GÖRÜLDÜ

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 yükseldi. Geçen hafta yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden euro/dolar paritesi, yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesinden toparlandı ve yüzde 0,5'lik artışla 1,19'un üzerinde dengelendi. Avrupa'da bugün endeks vadelileri tarafında yükselişle başladığı görülüyor.

ASYA PİYASALARI POZİTİF

Asya tarafında da dün oldukça volatil bir seyir izleyen pay piyasalarının bugün pozitif seyretmesi dikkati çekerken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 yükseldi.

DOLAR/TL 8,7979

Dolar/TL, dün yüzde 0,3'lük artışla 8,7695'ten günü tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,7979 ile tarihi zirvesini gördü.