Küresel piyasalar Fed'in açıklamalarını bekliyor

Küresel piyasalarda yüksek oynaklık devam ederken, bugün ve yarın ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın Senato'da yapacağı sunumlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu beklenirken, ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke tahvil faizleri ve emtia fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dün yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ekonomik toparlanmaya giden yolun oldukça belirsiz ve düzensiz olduğunu vurgulayarak, bunun hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde eşitsizliklerin artmasına neden olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise üye ülkeleri, salgının ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladıkları kurtarma programının başlayabilmesi için gereken öz kaynak artışı kararını onaylamaya çağırdı.

1 TRİLYON 900 MİLYAR DOLARLIK KURTARMA PAKETİNİN ONAYLANMASI BEKLENİYOR

Dün ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nin, Başkan Joe Biden'ın 1 trilyon 900 milyar dolarlık kurtarma paketini onaylaması sonrası, paketin hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi bekleniyor.

Destek paketine ilişkin gelişmelere karşın dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,77 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,46 düşüş kaydetti. Nasdaq endeksinin düşüşünde Tesla hisselerinin yaklaşık yüzde 9 gerilemesi etkili oldu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,3940 ile son bir yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,37'nin hemen altında dengelendi.