Küresel piyasalar gündemin etkisiyle pozitif seyrediyor

ABD'deki teşvik paketi ve koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Küresel piyasalar, ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmelerle pozitif bir seyir izliyor.

NEW YORK BORSASINDA ALICILI SEYİR

ABD'de teşvik paketi ile ilgili çalışmaların hızlanması, dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın New York borsasının alıcılı bir seyir izlemesini sağladı.

ISM imalat endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,8 puan azalışla 58,7'ye gerileyerek, 60'ın üzerine çıkacağı tahminlerini karşılayamadı.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,76, S&P 500 endeksi yüzde 1,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 değer kazandı.

GAMESTOP HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Piyasalardaki GameStop çılgınlığına ilişkin endişeler ise görece hafifledi. GameStop'ın hisseleri dün yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti. Sosyal medya platformu Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların gümüşe yönelmesinin ardından gümüş fiyatında sert hareketler görüldü.

GÜMÜŞÜN ONS FİYATI 8 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE GELDİ

Dün, 30,1 dolarla 8 yılın en yüksek seviyesine kadar çıkan gümüşün ons fiyatı, etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vererek 28,5 dolar seviyesinde dengelendi.

Avrupa borsalarında, salgında artan vaka sayıları ve alınan tedbirlere karşın aşı tedarikinde yaşanan pozitif gelişmeler pay piyasalarını destekledi. Öte yandan dün açıklanan verilere göre imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Almanya'da 57,1, Euro Bölgesi'nde ise 54,8 olarak beklentilere yakın bir seyir izledi.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 yükseliş kaydetti.

ASYA BORSALARINDA ALICILI BİR SEYİR HAKİM

Bugün Asya borsalarında da alıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Yurt içinde, Türk lirasının diğer para birimleri karşısındaki değerlenme süreci devam ederken, BIST 100 endeksi yüzde 1,29 artışla 1.492,45 puana çıktı. Dolar/TL, dün 7,1562 ile yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 7,1894'ten tamamladı.

DOLAR/TL 7,1840

Bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, şu dakikalarda 7,1840 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

13.00 Euro Bölgesi, 2020 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

17.45 ABD, ocak ayı ISM New York endeksi