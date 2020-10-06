Küresel piyasalar güne hareketli başladı

Küresel piyasalarda borsa, petrol, altın ve döviz düzeyinde verilen rakamlar birbirlerini etkiliyor izlenimi veriyor.

Risk iştahı artarken dolar ve tahviller kayıplarını telafi etmeye çalıştı, petrol kazanımlarını artırdı.

Asya borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden taburcu olması ve ABD'de koronavirüs yardım paketinin netleşmeye başlamasıyla iki haftanın zirvesine tırmandı.

Koronavirüs tedavisi görmek için üç gün hastanede kaldıktan sonra Beyaz Saray'a dönen ABD Başkan Donald Trump, ABD'lilere "dışarı çıkmalarını" ve koronavirüsten korkmamalarını söyledi.

ABD'de koronavirüs yardım paketine ilişkin sonuç bekleniyor.

DÜNYA BORSALARI YÜKSELİŞTE

Hong Kong borsasındaki yüzde 0,88 yükselişten destek bulan Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,71 yükselerek son iki haftanın zirvesini gördü.

Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 0,41 yükseldi. S&P 500 endeksinin gece yapılan işlemlerle son bir ayın zirvesini görmesini takip eden S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,08 yükseldi.

Avustralya'nın ASX 200 borsaları yüzde 0.17 artıda bulunuyor.

DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Dolar ABD'de politikacıların yeni bir koronavirüs yardım paketi üzerinde anlaşacağına yönelik umutların artmasıyla riskli para birimleri karşısında değer kaybetti.

Trump'ın hastaneden taburcu olması da siyasi belirsizliği hafifleterek risk iştahını artırdı.

Euro Pazartesi günkü yüzde 0,58 artışının ardından bugün 1.1792 dolarda yatay seyretti. Sterlin 1.2990 dolara kadar yükselerek ile 1.30'daki direnci zorladı. Japon yeni dolar karşısında son üç haftanın en düşük seviyesine yakın seyrederken, dolar/yen kuru 105.66 seviyesinde. Altı büyük para birimi sepetine karşı dolar dün yüzde 0,4 geriledikten sonra bugün de yüzde 0,1 düşüşle 93.381 ile son iki haftanın en düşük seviyesinden seyretti.

Dolar endeksinde yer almayan offshore yuan 6.7281 dolar ile geçtiğimiz senenin nisan ayından bu yana en yüksek seviyede. Avustralya doları da yüzde 0,3 artış kaydederek 0.7205 dolardan alıcı buluyor.

Euro/dolar: 1.1787

Dolar/TL: 7.7550

Dolar/yen : 105.6200

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Petrol fiyatları da gece boyunca sert yükseldi.

Petrol fiyatları Trump'ın taburcu olmasının ardından yükseldi. ABD'nin Meksika Körfezi'nde çıkması beklenen fırtına rafinerileri etkisi altına alabilir. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 41.50 dolar seviyesine yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,6 yükselerek 39.46 dolardan işlem gördü.

Brent petrolü: 41.49 A

BD hafif petrolü: 39.38

ALTIN GERİLEDİ

Altın fiyatları risk iştahının artmasıyla gerilerken doların değer kaybı altındaki kayıpları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 1,911.22 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 gerileyerek 1,915.90 dolar seviyesinden alıcı buldu.