Küresel piyasalar haftaya negatif başlangıç yaptı

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında tekrar artmaya başlayan gerilim nedeniyle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparak, satıcılı seyirde işlem görüyor.

Geçen hafta koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımlarına ilişkin beklentiler ve yoğun makroekonomik veri gündemi piyasaların yönü üzerinde belirleyici olurken, ABD ile Çin arasında tansiyonun tekrar yükselmeye başlaması ise risk iştahını törpüleyen bir faktör olarak öne çıktı.

VERİLER TOPARLAMANIN YAVAŞLADIĞINI GÖSTERİYOR

Dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri özellikle hizmet sektöründe ekonomilerdeki toparlanmanın yavaşladığını gösterirken, imalat sanayisinde ise bölgesel farklılıkların arttığına işaret etti.

ABD’DE BORSALAR OLUMLU

ABD'de cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasına rağmen Dow Jones endeksi, yüzde 0,83, S&P 500 endeksi yüzde 0,88 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,70 değer kazandı. Böylece bir önceki hafta kapanışına göre ortalama yüzde 1,6 değer kazanan endeksler, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışlarını gerçekleştirmiş oldu.

DOLAR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ SÜRDÜRDÜ

Yayınlanan kasım ayı istihdam raporu sonrası yaşanan gelişmelerle dolar endeksi, düşüş eğilimini sürdürerek haftalık bazda yüzde 1,1 değer kaybetti ve Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesi olan 90,5'e kadar geriledi.

AVRUPA’DA GÜVERCİN ADIM BEKLENTİLERİ YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Avrupa tarafında ise Brexit görüşmeleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayı toplantısına ilişkin güvercin adım beklentileri yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hafta sonu yaptığı açıklamada İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde önemli fikir ayrılıklarının sürdüğünü söylemesi, konunun bir süre daha gündemdeki yerini koruyacağına işaret etti.

ASYA BORSALARI NEGATİF

Asya tarafında, ABD'nin Çinli kişi ve kurumlara ilişkin yaptırım kararları nedeniyle iki ülke arasında artan tansiyon, pay piyasalarının yeni haftaya negatif bir başlangıç yapmasına neden oldu. Çin'de açıklanan ihracat verisinin beklentilerin çok üzerinde (yüzde 21,1) artmasına karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi. Altın ve petrol fiyatları ise Asya piyasalarında haftaya yatay bir başlangıç yaptı.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde; yarın Euro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba Çin'de enflasyon ve perşembe ABD'de enflasyon ile cuma günü yurt içinde cari işlemler dengesi verilerinin öne çıktığını ifade etti.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Almanya, ekim ayı sanayi üretimi

17.30 Türkiye, kasım ayı Hazine nakit dengesi