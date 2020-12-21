Küresel piyasalar haftaya yeni tür virüs endişeleri ile başladı

Bu hafta koronavirüs salgını ve mutasyon ile ilgili haberler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, koronavirüste yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açarken, yüzde 70 daha bulaşıcı olan tür nedeniyle ülkeler İngiltere'yle sınırları kapatmaya, uçuşları durdurmaya başladı.

Analistler, mutasyon riski ve alınacak tedbirlerin ne ölçüde olacağına ilişkin haberlerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, haftanın ikinci yarısında Noel tatili dolayısıyla dünya genelinde birçok ülke borsasının tatilde olacağını söyledi.

Geçen hafta piyasaların odağında bulunan ABD'nin bütçe tasarısı ve salgının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomiyi destekleme paketine ilişkin olumlu gelişmelerin ise yeni haftada pay piyasalarında satışları sınırlaması bekleniyor.

NEW YORK BORSASINDA DÜŞÜŞ

Geçen haftanın son işlem gününde henüz bütçe ve destek paketi ile ilgili anlaşma haberleri gelmeden önce kapanan New York borsasında düşüşler görülmüştü.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, haftalık bazda ise özellikle teknoloji hisselerindeki güçlü artışlarla endeksler ortalama yüzde 1,58 değer kazandı.

CUMA GÜNÜ AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTEYDİ

Avrupa tarafında, Brexit belirsizlikleri ve koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerle cuma günü pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, hafta genelinde, beklentilerden iyi gelen Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri, euronun dolar karşısında haftalık bazda yüzde 1,2 değer kazanarak 1,2255 ile Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasını sağladı. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FSTE 100 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

EURO/DOLAR PARİTESİ DEĞER KAYBETTİ

Yeni haftanın açılışında ise İngiltere'deki mutasyon riski sonrası birçok ülkenin sınırlarını ve uçuşları durdurması ile euro/dolar paritesi yüzde 0,6 değer kaybederek 1,2180'e geriledi.

Asya piyasalarında bugün artan salgın endişeleri ile altın ve gümüş fiyatlarının yükseldiği ve petrol fiyatlarının gerilediği görülüyor. Altının ons fiyatı yüzde 1,1 artışla 1.900 doların üzerine çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,7 azalışla 50,9 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Asya borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Çin Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyretti.

Veri takviminde, salı günü ABD'de açıklanacak büyüme verisinin öne çıktığına işaret eden analistler, perşembe ve cuma günü dünya borsalarının önemli bir kısmının Noel tatili dolayısıyla kapalı olacağını hatırlattı.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, aralık ayı tüketici güven endeksi

16.30 ABD, kasım ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

18.00 Euro Bölgesi, aralık ayı tüketici güven endeksi