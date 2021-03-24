Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

Küresel piyasalar satıcılı bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Koronavirüs salgınında mutasyon riski ve 3'üncü dalga endişeleri, başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden olunca ekonomik hareketlilik sekteye uğradı.

Bu endişelerle petrol fiyatları gerilerken, dünya borsalarında özellikle hizmet sektörü ve enerji şirketi hisselerinde satıcılı bir seyir izlendi.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ SÜRDÜRDÜ

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, dün düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 1,62'ye geriledi. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,9 azalışla 60,4'e gerilemesi sonrası bugün Asya piyasalarında gelen tepki alımlarıyla 60,8 dolardan işlem görüyor.

ALTININ ONS FİYATI

Altının ons fiyatı ise 1.725-1.740 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürüyor.

ALMANYA HARİÇ AVRUPA PİYASALARINDA DÜŞÜŞ

Avrupa borsalarında da Almanya hariç düşüşler görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 azalırken, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,03 yükseldi.

KÜRESEL ÇİP KITLIĞI İKİNCİ ÇEYREKTE OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÜRETİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin yanı sıra küresel çip kıtlığının ikinci çeyrekte otomotiv başta olmak üzere birçok sektörün üretimlerini olumsuz etkileyebileceği endişelerinin pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da mart ayı öncü PMI verileri; imalat sanayisinde 52'ye, hizmet sektöründe ise 46,5'e yükseldi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, mart ayı tüketici güven endeksi

10.00 İngiltere, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

11.30 Almanya, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI