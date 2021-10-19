Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalarda, enflasyon baskısı sürerken, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in bugünkü açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel piyasalarda, enflasyon baskısı sonrası para politikasında sıkılaştırıcı adımların fiyatlanması piyasalar için risk unsuru oluşturuyor.

Dün Asya ve Avrupa'da satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, New York borsası kapanışa yakın, teknoloji hisseleri ağırlıklı Nasdaq endeksi öncülüğünde satış baskısını kırdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verileriyle birlikte İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

ABD'DE BORÇ LİMİTİNİN AŞILMAMASI İÇİN TEDBİRLER UZATILDI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise ülkenin borç limitinin aşılmaması için uygulamaya konulan bazı olağanüstü tedbirlerin 3 Aralık'a kadar uzatılacağını bildirdi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

BRENT PETROL VE DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Dün, Brent petrolün varil fiyatı 85,5 dolara, dolar endeksinin de 94,2 seviyesine çıkmasından ardından gerileyerek bugün sırasıyla 83,9 dolar ve 93,7 seviyelerine indi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,59 seviyesinde bulunurken, endeks vadeli kontratları ise yeni güne yatay bir seyirle başladı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASININ GÜNDEMİNDE ENFLASYON BASKISI VAR

Avrupa tarafında ise dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları sonrası sıkılaştırıcı para politikası konusu gündemin odağına yerleşti. Analistler, Bailey'nin açıklamaları sonrası BoE'nin gelecek toplantıda politika faizini 15 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, söz konusu yönlendirmenin arkasında güçlü seyrini sürdüren enflasyon baskısının olduğunu bildirdi.

Bailey'in bugün yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını dile getiren analistler, dün İngiltere'de 2 yıllık tahvil faizlerinin 12 baz puan, 5 yıllık tahvil faizlerinin ise 8 baz puan arttığını kaydetti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

EURO/DOLAR PARİTESİ YÜZDE 0,3 ARTIŞLA 1,1650 SEVİYELERİNDE

Euro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1,1650 seviyelerinde bulunurken, Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başladığı görülüyor.

Asya pay piyasalarında teknoloji şirketlerinin öncülüğünde alış ağırlıklı seyir göze çarparken, Çin'in KOBİ'lere finansal destek vermeye devam edeceklerine ilişkin açıklaması risk iştahını artırdı.

ÇİN'DE ENERJİ ARZINA İLİŞKİN ENDİŞELER DEVAM EDİYOR

Çin'de enerji arzına ilişkin endişeler de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, Ocak 2022 vadeli kömür kontratı bugün rekor seviye olan 1.982 yuanı görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 9,2 üzerinde 1.918 yuandan işlem görüyor.

Japonya'da ise ay sonu yapılacak olağan milletvekili genel seçimlerinin kampanya dönemine girildi. Ülkede 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan seçim yarışı resmen başladı. 12 gün sürecek kampanya döneminde yüzlerce aday meclise girebilmek amacıyla siyasi propaganda yürütecek.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,58, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,79, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,63 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.





BORSA İSTANBUL YÜZDE 0,58 ARTIŞTA

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve günü yüzde 0,58 artışla 1.417,70 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada 9,3350'den kapanması sonrası, bugün 9,3765 ile tarihi zirvesini gördü ve bankalararası piyasanın açılışında 9,3420 seviyelerinde işlem görüyor.