Küresel piyasalar karışık görünümünü sürdürüyor

Küresel piyasalarda, koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler, aşılama çalışmaları, çip krizi, açıklanmaya başlayan ilk çeyrek finansal sonuçlar ülke ve sektör bazında farklılaşmalar gösteriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı bir etkinlikte, faiz artırımından önce tahvil alımlarının azaltılacağının sinyalini verdi. Powell, "Geçen aralık ayından bu yana hedeflerimize yönelik önemli ilerlemeler kaydettiğimizde varlık alımlarını azaltacağımız zamana ulaşacağız. Bu, büyük olasılıkla faiz oranlarını yükseltmeyi düşündüğümüz zamandan çok önce olur." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in dün akşam yayınlanan "Bej Kitap" raporu ise ülkede ekonomik faaliyetin şubat sonundan nisan başına kadar olan süreçte ılımlı şekilde hızlandığına ve tüketici harcamalarının güçlendiğine işaret etti.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan, ABD'de dün açıklanmaya başlayan ilk çeyrek finansal sonuçların etkisiyle New York borsasında banka hisseleri yükselirken, özellikle teknoloji hisselerinde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

KRİPTO PARA BORSA'YA GİRDİ

ABD'de halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase'in hisseleri, dün New York borsasında "COIN" koduyla işlem görmeye başladı. Hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenen Coinbase'in hisseleri, açılışın ardından 420 doların üzerini görse de bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek günü 328 dolardan tamamladı.

Nasdaq'ta doğrudan listeleme yoluyla halka açılmayı seçen Coinbase, böylece mevcut hissedarlarına ve yatırımcılarına sahip oldukları hisse senetlerini satma fırsatı sunmuş oldu.

Bu gelişmelerle, dün Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,99 düşüş kaydetti.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında, veri gündeminin zayıf olmasının da etkisiyle yatırımcıların Kovid-19 aşı çalışmaları ve şirket bilançolarına odaklandığı dünkü işlemlerde karışık bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,17 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek, yüzde 0,3 artışla 1,1981'e çıktı.

ASYA PİYASALARI

ABD ve Avrupa borsalarındaki karışık seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Japonya'da ise koronavirüs vaka sayılarındaki artışın devam etmesi durumunda Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilebileceği yönündeki açıklamalar sonrası Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izliyor.